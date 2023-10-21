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全美餐廳多元性城市 華府排名第4

記者張筠╱華盛頓報導
華府在「全美餐飲最進步城市」榜單中位居第四，民眾對各地食物包容度較高，衣索比亞、韓國、地中海等地區的餐廳數量多。（記者張筠╱攝影）
華府在「全美餐飲最進步城市」榜單中位居第四，民眾對各地食物包容度較高，衣索比亞、韓國、地中海等地區的餐廳數量多。（記者張筠╱攝影）

專門分析美食和飲品數據的公司「Datassential」日前公布「全國餐飲多元性城市排行榜」，結果顯示，華府打敗紐約市，名列全美「餐飲最進步╱向前發展城市」(food-forward city)的第四名，華府除了有許多流行熱門且順應新潮流的餐廳，也因餐飲文化多元、覆蓋多國特色而名列前茅。

Datassential的執行主席李傑克(Jack Li)表示，該公司綜合了全美158個大都會區的餐飲數據，從三大方向評分，標準包括該都會區的餐飲文化是否覆蓋世界各國、整座城市的餐廳提供多少異域風情的美食，以及城市民眾對本地餐廳文化和特色的認識情況。

「華府的餐桌上，除了有各地美食，餐廳業主們也不斷創新，每年甚至每個季節都會推出特色料理」，李傑克表示，大華府各地定期舉辦的餐廳周(restaurant week)也有助於消費者了解各地美食文化，讓整個行業更富生機。

數據顯示，大華府地區的非洲餐廳數量是美國部分城市的五倍，例如，大華府有近80家衣索比亞(Ethiopian)餐廳，而內布拉斯加(Nebraska)的Omaha城市只有兩家；大華府的韓國餐廳數量也是其他部分城市的2.4倍，南美洲、地中海、印度餐廳也在大華府地區頗為常見。

在該榜單奪冠的是加州舊金山(San Francisco)，第二、三名分別是加州洛杉磯(Los Angeles)和佛州邁阿密(Miami)，第五名為加州聖地牙哥(San Diego)；該榜單的前十名中，加州的城市占四位，數量居首。

李傑克表示，一個城市對文化的包容度和餐廳種類成正比，「若當地民眾願意接觸不同地區的美食，同類型餐廳就會湧現」，而大城市在此方面有較明顯的優勢，「若餐廳多元性越高，公眾對食物的接納程度也會提升，兩者相輔相成。」

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