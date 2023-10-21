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維州弗堡成立首間華人基督教會

記者張慶雯╱維州報導
蔣慶江(左一)分享個人信主過程。（記者張慶雯 / 攝影）
蔣慶江(左一)分享個人信主過程。（記者張慶雯 / 攝影）

維州弗堡華人社區在華裔牧師蔣慶江的辛勤奔走下，日前當地首間華人基督教會成立，並舉行豐盛的聚會，蔣慶江也分享自己的心得與人生軌跡，並歡迎大家前往聚會。

蔣慶江分享了自己的人生軌跡以及跟隨主的歷程。他生於天津，讀完中學後考入北京大學就讀心理學，大學畢業後在北京工作、戀愛結婚。他認識夫人周鳳雲後，因接送她參加北京基督教教會的活動而結交了一些虔誠的基督徒朋友，後來在偶然旁聽聖經的過程中，逐漸對基督教產生興趣，最後接受主，他感悟一路走來都有神在指引。

2013年美國的神學院到中國招募學生，蔣慶江報名到美國深造碩士，他在自由大學浸信會神學院(Liberty University Baptist Theological  Seminary)攻讀碩士，現在繼續在美南浸信會神學院(The Southern Baptist Theological Seminary)讀博士。

蔣慶江從弗堡西南郡遷居至弗堡，了解到當地的韓國人、越南人、印度人都有自己的教會，唯獨華人沒有，於是積極組建，在他的努力下，當地牧師朋友們為弗堡華人免費提供教會活動場所，於是當地民眾期盼已久的華人教會就誕生了；蔣慶江夫婦表示，教會是團結、互助的團體，是互相關愛的大家庭，盼望未來有更多信徒和朋友加入。

聚會當天蔣慶江夫婦為大家準備豐盛午餐，前來聚會的民眾也都帶了拿手好菜，包括肉絲豆角、燉冬瓜、紅燒豬蹄、蛤蜊冬筍、清炒筍絲、清炒土豆等，飯後還有起司蛋糕、曲奇餅乾為甜點。

維州弗堡組建首間華人基督教會。（記者張慶雯╱攝影）
維州弗堡組建首間華人基督教會。（記者張慶雯╱攝影）

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