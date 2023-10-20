化喪子痛為大愛 李秋波致力亞裔童福利獲金燈籠獎

李秋波(左一)2015年痛失愛子李佳信(左二)，後來全家克服喪子之痛，以他的名字創立基金會，致力幫助後代的成長和發展。(取自李佳信慈惠基金網站)

美京華人 活動中心(CCACC)董事李秋波日前榮獲2023年「金燈籠社區獎」，他將喪子之痛化為大愛，設立「李佳信慈惠基金」，致力提升亞裔孩童的福祉，為移民後代的茁壯成長創造一個更具支持性的環境，此外他也積極促進華裔 公民參與社區建設，他的努力獲得社區肯定及迴響。

「金燈籠獎」由華府的美國華人博物館 (CAMDC)設立，今年第三屆頒獎典禮「金燈籠獎：靈感迸發之夜」在甘迺迪中心劇院舉行，不僅是博物館周年紀念的傳統，也是慶祝華裔成就、肯定華裔貢獻的盛大儀式。

今年「金燈籠社區獎」共有四位得主，李秋波為其中之一。他的家庭在2015年經歷難以想像的痛，當年6月25日，李秋波的兒子李佳信在一場車禍中喪命，當時他剛過完18歲生日不到兩個月。

為紀念兒子短暫的一生，李秋波家庭成立了非營利基金會「李佳信慈惠基金」(Calvin J Li Memorial Foundation)，專注於促進在移民家庭中長大的亞裔兒童福利，並為他們創造更具包容性、支持行的社會和家庭環境，同時也支持與李佳信相關的、以及他生前所關心的事工；該基金會2016年設立了一項研究捐贈基金，支持馬里蘭大學(UMD)的亞裔美國人研究事業。

李秋波在頒獎典禮上表示，美國華人博物館堪稱美國華裔的文化大使，增進主流社會對華裔的理解，提高公眾對華裔貢獻的認識，他表示華裔要「用我們燦爛的文化來豐富美國，最重要的是將偉大的文化遺產傳遞給後代，教導下一代不需為成為美國人而放棄自己的文化，也無需在成為美國人或中國人之間做選擇，兩者可兼有」，他期待在與類似美國華人博物館組織的合作中，建立更有活力的華裔社區。

李秋波表示，「李佳信基金會不是我們個人的事工，而是華裔群體的事工。雖然佳信已經離開我們，我們做什麼也無法讓他回來，但在社區裡還有很多像佳信一樣的孩子，他們渴望我們的理解，也需要支持」，他號召民眾一同為下一代行動起來。