我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

化喪子痛為大愛 李秋波致力亞裔童福利獲金燈籠獎

馬州訊
李秋波(左一)2015年痛失愛子李佳信(左二)，後來全家克服喪子之痛，以他的名字創立基金會，致力幫助後代的成長和發展。(取自李佳信慈惠基金網站)
李秋波(左一)2015年痛失愛子李佳信(左二)，後來全家克服喪子之痛，以他的名字創立基金會，致力幫助後代的成長和發展。(取自李佳信慈惠基金網站)

美京華人活動中心(CCACC)董事李秋波日前榮獲2023年「金燈籠社區獎」，他將喪子之痛化為大愛，設立「李佳信慈惠基金」，致力提升亞裔孩童的福祉，為移民後代的茁壯成長創造一個更具支持性的環境，此外他也積極促進華裔公民參與社區建設，他的努力獲得社區肯定及迴響。

「金燈籠獎」由華府的美國華人博物館(CAMDC)設立，今年第三屆頒獎典禮「金燈籠獎：靈感迸發之夜」在甘迺迪中心劇院舉行，不僅是博物館周年紀念的傳統，也是慶祝華裔成就、肯定華裔貢獻的盛大儀式。

今年「金燈籠社區獎」共有四位得主，李秋波為其中之一。他的家庭在2015年經歷難以想像的痛，當年6月25日，李秋波的兒子李佳信在一場車禍中喪命，當時他剛過完18歲生日不到兩個月。

為紀念兒子短暫的一生，李秋波家庭成立了非營利基金會「李佳信慈惠基金」(Calvin J Li Memorial Foundation)，專注於促進在移民家庭中長大的亞裔兒童福利，並為他們創造更具包容性、支持行的社會和家庭環境，同時也支持與李佳信相關的、以及他生前所關心的事工；該基金會2016年設立了一項研究捐贈基金，支持馬里蘭大學(UMD)的亞裔美國人研究事業。

李秋波在頒獎典禮上表示，美國華人博物館堪稱美國華裔的文化大使，增進主流社會對華裔的理解，提高公眾對華裔貢獻的認識，他表示華裔要「用我們燦爛的文化來豐富美國，最重要的是將偉大的文化遺產傳遞給後代，教導下一代不需為成為美國人而放棄自己的文化，也無需在成為美國人或中國人之間做選擇，兩者可兼有」，他期待在與類似美國華人博物館組織的合作中，建立更有活力的華裔社區。

李秋波表示，「李佳信基金會不是我們個人的事工，而是華裔群體的事工。雖然佳信已經離開我們，我們做什麼也無法讓他回來，但在社區裡還有很多像佳信一樣的孩子，他們渴望我們的理解，也需要支持」，他號召民眾一同為下一代行動起來。

李秋波1991年來美，隔年成為基督徒，曾在多個教會和基督教團契服事，並在教會主日學校任教；他也擔任美國華人聯合會(UCA)董事會成員，促進華裔公民參與社區建設；李秋波在康乃爾大學獲得博士和MBA企業管理碩士，在中國科學院獲碩士，畢業於武漢大學，目前與妻子和女兒住在馬州洛克維爾市(Rockville)。

金燈籠社區獎得主李秋波呼籲將文化遺產傳遞給後代。(CCACC提供)
金燈籠社區獎得主李秋波呼籲將文化遺產傳遞給後代。(CCACC提供)

華裔 華人 博物館

上一則

新州11歲女童失蹤 德拉瓦州27歲男被控綁架

下一則

州長墨菲：新澤西州設AI專門小組 公務員免費受訓

延伸閱讀

日本美國兩項指揮所聯合軍演 澳洲首度獲邀參加

日本美國兩項指揮所聯合軍演 澳洲首度獲邀參加
真主黨民兵組織自稱「變強數千倍」 對美國提出警告

真主黨民兵組織自稱「變強數千倍」 對美國提出警告
美國家庭淨資產2019-2022激增37% 房價上漲貢獻大

美國家庭淨資產2019-2022激增37% 房價上漲貢獻大
中東情勢衝擊美國對台軍援？羅森柏格：不會影響

中東情勢衝擊美國對台軍援？羅森柏格：不會影響

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

囂張竊賊 芝華人卡車貨櫃頻遭盜

2023-10-13 11:05
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52
伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

2023-10-17 10:46

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元