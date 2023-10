美國女性藝術館10/21重開放 聚焦13位當代藝術家

美國女性藝術博物館經歷兩年翻新,10月21日將重開,舉行免費的系列展覽。(取自博物館官網)

美國女性藝術博物館 (National Museum of Women in the Arts)日前宣布,經過兩年的翻修工程,21日重新開放,並在周末推出免費的系列藝術展,聚焦13位當代藝術家的故事,其中包括華裔藝術家劉虹的作品。

該博物館翻新後展覽空間擴增了15%,二樓新推出的標誌性展覽「天空的極限」(The Sky's the Limit)將充分利用此6500平方呎的空間,給參觀者營造寬闊、無限的感覺。

此展覽空間由巴爾的摩的建築公司Sandra Vicchio & Associates設計,重點在於實現大型藝術作品的展示需求,例如Beatriz Milhazes重450磅的不鏽鋼和鋁制雕塑 都可從天花板垂吊下來,進一步利用空間,豐富視覺體驗。

該博物館在過去兩年內維修了屋頂和牆體,增加出入口,182人座的表演廳也翻新,此外增設圖書館,藏書1萬1000多本,還有藝術多功能廳可舉辦藝術體驗活動,供學校使用。

資深策展人特蕾諾(Ginny Treanor)說,該博物館翻新後更重視慶祝女性藝術家的創意和努力,邀請民眾從不同的藝術作品中探索女性的內心世界和思想;整個博物館近四成的作品都是首次與公眾見面,包括該博物館館藏、跨越五個世紀的70件作品,例如墨西哥 畫家芙烈達卡蘿(Frida Kahlo)在1937年的自畫像。

該博物館主任斯特林(Susan Fisher Sterling)說,博物館的宗旨除了向公眾展示女性創意與力量之外,也希望提升社會對女性藝術的重視和討論度,為藝術家們建立更大的交流平台。

美國女性藝術博物館已有40歲,斯特林說,翻新後該博物館將比原來更重視多元性,除了提升藝術中的性別包容度,也試圖打破藝術資源在不同族裔間的差距,會舉辦不同主題的畫展、講座,也會推出藝術市集等活動。