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美國女性藝術館10/21重開放 聚焦13位當代藝術家

記者張筠／華盛頓報導
美國女性藝術博物館經歷兩年翻新，10月21日將重開，舉行免費的系列展覽。(取自博物館官網)
美國女性藝術博物館經歷兩年翻新，10月21日將重開，舉行免費的系列展覽。(取自博物館官網)

美國女性藝術博物館(National Museum of Women in the Arts)日前宣布，經過兩年的翻修工程，21日重新開放，並在周末推出免費的系列藝術展，聚焦13位當代藝術家的故事，其中包括華裔藝術家劉虹的作品。

該博物館翻新後展覽空間擴增了15%，二樓新推出的標誌性展覽「天空的極限」(The Sky's the Limit)將充分利用此6500平方呎的空間，給參觀者營造寬闊、無限的感覺。

此展覽空間由巴爾的摩的建築公司Sandra Vicchio & Associates設計，重點在於實現大型藝術作品的展示需求，例如Beatriz Milhazes重450磅的不鏽鋼和鋁制雕塑都可從天花板垂吊下來，進一步利用空間，豐富視覺體驗。

該博物館在過去兩年內維修了屋頂和牆體，增加出入口，182人座的表演廳也翻新，此外增設圖書館，藏書1萬1000多本，還有藝術多功能廳可舉辦藝術體驗活動，供學校使用。

資深策展人特蕾諾(Ginny Treanor)說，該博物館翻新後更重視慶祝女性藝術家的創意和努力，邀請民眾從不同的藝術作品中探索女性的內心世界和思想；整個博物館近四成的作品都是首次與公眾見面，包括該博物館館藏、跨越五個世紀的70件作品，例如墨西哥畫家芙烈達卡蘿(Frida Kahlo)在1937年的自畫像。

該博物館主任斯特林(Susan Fisher Sterling)說，博物館的宗旨除了向公眾展示女性創意與力量之外，也希望提升社會對女性藝術的重視和討論度，為藝術家們建立更大的交流平台。

美國女性藝術博物館已有40歲，斯特林說，翻新後該博物館將比原來更重視多元性，除了提升藝術中的性別包容度，也試圖打破藝術資源在不同族裔間的差距，會舉辦不同主題的畫展、講座，也會推出藝術市集等活動。

21至22日的系列展覽免費向公眾開放，可提前訂票，也可在中午12時直接排隊入場；該博物館每月第一個周日和第二個周三可免費參觀，其他時間成人門票16元，華府居民及70歲以上者13元，21歲以下者及殘障人士免票。詳情：https://nmwa.org。

劉虹的作品。(取自博物館官網)
劉虹的作品。(取自博物館官網)

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