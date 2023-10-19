我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

美國味全兒童繪畫賽 報名截止倒數

紐約訊
世界日報與美國味全合辦兒童繪畫比賽，將於11月8日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全合辦兒童繪畫比賽，將於11月8日截稿。(主辦方提供)

世界日報攜手美國味全公司Wei-Chuan USA打造一年一度兒童繪畫比賽，邀請所有家庭、學齡兒童、青少年參加，透過繪畫展現孩子對於家庭的特別情感，2023年11月8日(周三)報名截止。

本屆主題為「我家的神奇廚房 My Magical Kitchen at Home」將廚房轉化為令人驚奇的冒險場所。孩子們可以描繪出食材變身魔法和色彩繽紛的料理，並探索自己的創造力與家庭互動的美好時刻。同時鼓勵家庭共享烹飪經驗，增進親子時光。

本屆比賽分為五個年齡組：6-7歲組、8-9歲組、10-11歲組、12-13歲組、14-16歲組。主辦方鼓勵參賽者使用線上投稿系統，詳情請參閱官網：weichuan.wjwebsite.com。如選擇實體投稿，請在作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），並於2023年11月8日前寄到紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)。

如果需要退回畫作，請自行提供郵票和回郵信封。主辦方除了提供優勝獎金和獎狀以外，還將頒發精美獎牌一座給每個組別的前三名。幼童組和高童組的前三名將獲得200元、150元和100元的獎金，佳作獎金為60元。今年還新增「人氣獎」投票，凡投稿並通過初選者將自動入圍人氣獎選拔，不分年齡。入圍人氣獎選拔之作品將預計11/15開始投票，投票請至World Journal美國味全兒童繪畫比賽Facebook粉絲專頁欣賞入圍作品。

投稿的截止日期是2023年11月8日(周三)，評選結果和獲獎作品將於2023年12月在世界日報和活動官網公布。如需更多詳情，請參閱活動網站 weichuan.wjwebsite.com，或撥打電話(718) 746-8889分機213或214。

投票 入圍 世界日報

上一則

澤西市危險路段遲未改善 再釀3死

下一則

感恩節赴歐遊 大華府航班多、票價低

延伸閱讀

美國政府今標售20年期公債 結果可能震撼股市

美國政府今標售20年期公債 結果可能震撼股市
一文看懂 美如何堵住中國購買先進AI晶片的路

一文看懂 美如何堵住中國購買先進AI晶片的路
流量新人入圍金雞獎 慘遭狠酸「文盲的狂歡」

流量新人入圍金雞獎 慘遭狠酸「文盲的狂歡」
3度參訪世界日報 馬英九稱讚對華文媒體貢獻

3度參訪世界日報 馬英九稱讚對華文媒體貢獻

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

囂張竊賊 芝華人卡車貨櫃頻遭盜

2023-10-13 11:05
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52
伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

2023-10-17 10:46

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」