攔截危車遭撞 馬州蒙郡警雙腿癱瘓

凱普18日在攔截危險車輛的過程中被撞至重傷，雙腿癱瘓。(蒙郡警方提供)

馬州 蒙郡(Montgomery County)36歲的警員凱普(Patrick Kepp)18日清晨在攔截危險車輛的過程中，被19歲男子馬尤葛拉(Raphael Mayorga)撞至重傷，雙腿癱瘓，目前情況仍然危急；馬尤葛拉已被捕，面臨一級謀殺未遂等指控。

此案18日清晨近4時發生在I-270高速公路上，蒙郡警長瓊斯(Marcus Jones)表示，馬尤葛拉在高速公路超速，時速逾110哩，某個瞬間他差點將另一輛車撞出公路，此行為嚴重危害道路安全，於是警方決定介入；警方表示，馬尤葛拉以前也曾用類似方法試圖引起警方的注意並「誘發」警員啟動追捕，「他覺得此舉很像在玩電競賽車 遊戲」。

警員凱普攔截馬尤葛拉後，走出警車試圖給馬尤葛拉的Dodge Challenger輪胎放氣，但就在此時，馬尤葛拉突然踩住油門，從馬路中段飛馳到左側，重重撞擊凱普後逃逸。

後來警員史密斯(Andre Smith)介入，成功攔住車輛，並逮捕了馬尤葛拉和車上的另一名乘客。

凱普身受重傷，由醫療直升機緊急送往巴爾的摩的休克創傷中心(Shock Trauma Center)，瓊斯表示他目前仍處於危及狀態，雙腿已癱瘓。

瓊斯說，馬尤葛拉為馬州Frederick郡居民，此前曾有多次不良駕駛紀錄，凱普和多名警員都認識他，本案中馬尤葛拉涉嫌酒駕，現面臨多項指控，包括一級謀殺未遂，與他同在車內的乘客未面臨指控，但被視為目擊證人。

馬尤葛拉今年5月26日曾被凱普逮捕，因他在限速55哩的道路上以時速136哩的速度飆車；馬尤葛拉還曾多次闖紅燈，試圖引發警方追捕；蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)說，馬尤葛拉的行為不能以常規車禍來懲處，「故意危險駕駛以引發警方追捕的動機非常惡劣，不僅威脅自身和其他車輛安全，更將執法人員的生命置於險境」。

凱普2014年進入蒙郡警局，他是一名在處理酒駕、危險駕駛等案件上非常有經驗且傑出的警員，他曾因表現出色而兩次獲獎，在提升蒙郡道路安全方面頗有貢獻。