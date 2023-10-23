佛法與養生(二)-摘錄盧台長觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。

繼續跟大家談談佛法養生之道。你們要經常觀想，就是用自己心裡的眼睛來看自己的身體，對身體非常有益。

怎樣念咒有效果？念咒語，其實就是念經。短的稱為咒，長的稱為經。念咒語要清靜語，要無量意，要密不可譯。念經要念得乾淨，心要安靜，經文要聽得清楚。心靜的時候念經的效果最好。用無量意念經時，你的意念是無量無邊的。

為什麼經文不要去理解它？因經文密不可譯，密不可解。它像一個密碼一樣，不要去理解它的意思，只要照著念就可以了。菩薩的心咒不是凡人能理解的，猶如發電報的密碼，不用知道為什麼這幾個數字要放在一起，是什麼意思。如果理解錯了，反而會影響念經的效果。只能音譯，不能意譯。經咒都是菩薩的真言，怎能用人間的智慧來解釋？念經的人千萬要記住只能音譯，如字的發音。師父給你們講解的經咒，也只不過是表面上的含義，菩薩經咒的真正內涵能有幾人理解？

每個人念經的效果為什麼會不一樣？

第一，因果不同，孽力不同。因每個人的孽力不同，念經的效果就不同。造孽很多的人念經的效果就不好，即孽力越深，念經效果越差。

第二，意念不同。念經時腦子裡想的東西不一樣，念經的效果就不一樣。如果念經時腦子裡亂想，雜念多，念出的效果就差。

第三，音聲海不同。念經的聲音不同，傳出的聲波不同，念經的效果就不同。念經的聲音要像洪鐘，像大海的波濤一樣洶湧澎湃。譬如：身體不好，念經時就沒有力量，沒有力量念出的經就沒有效果。如果你很開心時，就會越念越開心，念出的經效果就好。開口念誦，當嘴巴開始念經時，眼睛要睜開，因為你要把你的想法，你的心，你的靈和自然界融為一體。也就是說要睜開眼睛念經，因經文是接天地的，讓你自己與自然界融合為一體，然後你的眼前會呈現出一片光明。因此開始念經時先把眼睛睜開，然後慢慢念，慢慢把眼睛閉上。念經想要有效果，就要念到身心俱忘，也就是說念到心不去想，身體也沒有了，這時不是你自己了，就會和天地融為一體。

怎樣念經才能起效果？

1）要對症下藥，你念的經不對症下藥，就沒有效果，沒有用。 2）要放鬆，要安靜，要微笑。念經要念到法喜充滿，要念到心花怒放。 3）要觀想，聽聲音。觀想就是念經時，思想集中，觀想觀世音菩薩，然後自己聽自己的聲音。聽到自己念經的聲音，腦子就不會亂想。 4）金光萬道上身，要把菩薩的光照著自己，你們這些徒弟念經能想到金光萬道？要把菩薩的金光萬道全部接到自己的身上，照到你的肺白，心紅……這就叫現實與佛法結合起來應用。智慧像一團光，人心散亂，不易成狀。你的聰明才智實際上就像光一樣是一團，如果散亂了，雜念多了，就不可能有智慧了。要想有智慧，這個心必須要靜，心靜才能把智慧之光聚集起來。

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