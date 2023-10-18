百元內衣鞋、20元以下文具 維州10/20至10/22免銷售稅

維州 20日至22日將為「免税周末」，100元以內的衣服、鞋履，20元以內的學習用品，以及冬季外套、圍巾、部分嬰兒用品等，可免5.3%的消費稅。

維州立法者今年3月未來得及更新「免税周」(tax free)的預算 ，而相關法案已過期，因此今年夏季維州未像往年在開學季前提供免税服務，當時不少民眾只好跑到馬州 享受「免税周」，為孩子們添置學習用品；不過維州本周末推出「免税周末」，眾多商品都在優惠範圍，為民眾「補上」福利。

享有免稅優惠的商品包括100元以內的衣服、鞋子，20元以下的學習用品，球鞋、戲服(costume)、嬰兒尿布、冬季衣物、圍巾、手套、靴子等也都在此優惠範圍。

消費者若購買2500元以內符合Energy Star和WaterSense的電器，也有資格享受免稅服務，符合Energy Star的商品包括空調、洗衣機、冰箱，WaterSense的商品包括淋雨頭、馬桶等；預防颶風等的急救用品也在免稅範圍，包括發電機、鏈鋸等。

珠寶、首飾、雨傘等用品不在免稅範圍，口罩、安全帽、面罩等個人防護用品也不參與優惠。

免稅周末從20日凌晨12時開始，持續至22日晚11時59份。詳情可登錄州府官網：https://shorturl.at/bMNT9。