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華府副市長新上任 聚焦復甦市區建設

記者張筠／華盛頓報導
艾伯特(右)日前公布上任華府副市長的工作重點，首要任務為推動市中心發展。左為市長包瑟。(市府提供)
艾伯特(右)日前公布上任華府副市長的工作重點，首要任務為推動市中心發展。左為市長包瑟。(市府提供)

華府新上任的副市長艾伯特(Nina Albert)日前公開她推動華府經濟發展和城市建設的計畫，表示目標在將首都打造成「令全美矚目的城市」，首要工作重點為市中心復甦建設，其次為重整「華盛頓司令隊」(Washington Commanders)，提升該球隊的吸引力，第三大任務為解決華府住房問題。

艾伯特接任前華府副市長法奇科(John Falcicchio)的職位，法奇科因兩度被控性騷擾，今年3月辭去副市長一職，他曾被視為華府市長包瑟(Muriel Bowser)旗下位階最高的「政治知己」。

艾伯特此前是聯邦總務管理署(General Services Administration)負責公共建築的官員，她表示此背景讓她如今在規畫首都建設時非常有信心，甚至游刃有餘。

華府城市規畫目前面臨的主要問題包括如何充分利用閒置的辦公空間，如何吸引更多民眾遷入，如何幫助居民建立更強的歸屬感等，她的目標在於活絡華府市中心的經濟，讓這座堪稱「聯邦政府之城」的首都更有活力，將政治和多元文化、飲食、藝術融合，給民眾和遊客提供更全面多彩的生活。

艾伯特表示，她的團隊將對市中心的發展全力以赴，新冠疫情後員工重返市區實體辦公的過程比想像中緩慢，包瑟政府也一直將此視為工作重點，今年5月推出「市中心行動計畫」(Downtown Action Plan)，旨在五年內讓華府回歸到疫情前的狀態，包括創造3萬5000份工作崗位，吸引1萬5000位民眾遷入華府。

艾伯特也致力解決華府住房資源分配不均的問題，幫助小商家在華府站穩腳跟，並維持低收入家庭的基本生活品質，增加可負擔住房、提升超商的覆蓋率等。

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