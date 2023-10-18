全美受教育城市 維州阿靈頓奪冠 華府第3

全美城市受教育程度排名 資料來源：富比士顧問公司

「富比士顧問公司」(Forbes Advisor)日前公布「全美受教育 程度城市排行榜」，維州阿靈頓市(Arlington City)奪冠，華府 也不相上下，排名第三。

該榜單以城市人口中受過大學教育的比率衡量全國各大城市的受教育程度，此外也綜合評估高中生畢業率、各族裔所享有的教育資源等，性別間的受教育程度差異越小，城市的評分也會較高。

富比士顧問公司指出，阿靈頓市25歲以上的民眾中，持有學士學位的人數超過76%，近42%的成人為碩士畢業；阿靈頓市也因學士人口存在明顯的族裔差異而受到批評，持有學士學位的非白人民眾比率為10.5%，不過這並未撼動阿靈頓市從各大城市中脫穎而出的地位，該市高中生輟學比率僅4.65%，該比率為全國第三低。

相鄰的華府也在此榜單中占有一席之地，民眾受教育程度很高，25歲及以上成人中有63%為大學畢業，近38%人有碩士學位，不過與阿靈頓市相似，華府民眾的受教育水平也存在明顯的族裔差異。

排名第二的城市為喬治亞州的亞特蘭大(Atlanta)，德州奧斯汀(Austin)和威斯康辛的麥迪遜(Madison)分別為第四和第五；前十名的城市中，加州 共有兩個城市入榜，分別第七名的舊金山(San Francisco)，以及第九名的爾灣(Irvine)。

根據「美國教育數據中心」(National Center for Educational Statistic)，2021年全美有一半成人的受教育程度為大學畢業，2010年該比率為42%，進步顯著，不過各大城市仍有族裔差距的問題需要解決。