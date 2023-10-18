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華府樂藝小集 Brian Ganz 10/21馬州演出

馬州訊
Brian Ganz是演奏蕭邦作品的知名鋼琴家，他從2011年在馬州Strathmore中心舉辦蕭邦演奏會，計畫以15年演奏蕭邦的全部作品。(取自活動官網)
Brian Ganz是演奏蕭邦作品的知名鋼琴家，他從2011年在馬州Strathmore中心舉辦蕭邦演奏會，計畫以15年演奏蕭邦的全部作品。(取自活動官網)

「華府樂藝小集」21日下午4時將在馬州登場，秋季首場邀請到國際著名鋼琴家Brian Ganz帶來鋼琴獨奏會，演奏蕭邦詼諧曲、馬祖卡、波蘭舞曲、貝多芬降E大調奏鳴曲，以及詩意的德布西「金魚」、水中倒影等作品，他也將和華裔鋼琴家張黎莉四手聯彈，帶來德布西的六首「古典韻味曲」，音樂家們也將分享演出和創作心得。

Brian Ganz曾獲得國際鋼琴比賽Margaret Long的Queen Elizabeth大獎，有和各國交響管樂團演出協奏曲的經驗，包括美國國家交響樂團、巴爾提摩交響樂團、台北市立交響樂、聖路易交響樂、聖彼得交響樂等。他從2011年在馬州Strathmore中心舉辦蕭邦演奏會，計畫以15年演奏蕭邦的全部作品，明年2月24日是第13年。

他的音樂技巧和樂感出眾，能深刻詮釋蕭邦的特色，此外他也作Schirmer蕭邦前奏曲的編輯，熱心音樂教育，常到大學舉辦文化音樂會和講座，也巡迴演出，在音樂教育界紮根。

張黎莉為馬州音樂教師協會、樂藝小集理事，作品在馬州的大學、法蘭斯西教育中心網路研討會等均有發表。她也將對音樂的熱愛投入到教育事業，鼓勵並啟發青少年培養音樂興趣，帶領學生參賽，在社區舉辦眾多音樂會，新冠疫情期間也堅持在線上教學，給熱衷音樂的學子們提供良好平台。

10月21日演出地點為Calvary Lutheran教堂，觀眾將聆聽1908年手工製作古鋼琴的美麗音質。演奏會地址：9545 Georgia Ave., Silver Spring, MD，會後有茶點招待以及與藝術家們自由交流的環節。成人票20元，學生票15元，詳情可致電(301)933-3715，也可登錄：https://shorturl.at/pRZ09。

華裔鋼琴家張黎莉將於Brian Ganz四手聯彈，帶來德布西的六首「古典韻味曲」...
華裔鋼琴家張黎莉將於Brian Ganz四手聯彈，帶來德布西的六首「古典韻味曲」。（張黎莉提供）

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