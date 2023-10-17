研發治皮膚癌香皂 維州14歲生獲3M大獎

貝克勒憑藉治療皮膚癌的香皂想法，在3M科學競賽中脫穎而出，獲評「美國最年輕科學家」。（3M提供）

維州 14歲青少年貝克勒(Heman Bekele)日前在科學競賽中獲「美國最年輕科學家」榮譽，他在3M「青年科學家競賽」中憑藉一種可治療皮膚癌的香皂脫穎而出，除了獲得該稱號外，還拿到2萬5000元獎金，並將與3M科學家繼續研發產品。

貝克勒是維州費郡(Fairfax County)W.T.Woodson高中的九年級生，他過去四個月與入圍 決賽的另外九名學生競爭，最終憑藉「治療皮膚癌的香皂」奪冠，這些年輕人都在作品中展示他們的創意思維和演講技巧，利用他們對STEM領學科的熱愛及長處，推動科學研究。

根據美國皮膚病學協會(American Academy of Dermatology Association)，皮膚癌是美國最常見的癌症 ，平均每年在這方面的治療費達81億元，貝克勒從此著手，提出可負擔且對皮膚癌治療有益的香皂想法，他期望在未來五年將此想法變為現實，並創立一家非營利組織，讓資源較匱乏的社區和民眾能享受這種可負擔的醫療方案。

貝克勒獲得3M頒發的「美國最年輕科學家」稱號，獲頒2萬5000元獎金，未來他將與3M科學家伊莎貝拉(Deborah Isabelle)共同研製治療皮膚癌的香皂。

3M公司執行副總裁、科技研發與環保首席官貝諾維茲(John Banovetz)說，年輕的科學家和創意人才對我們如今解決世界問題至關重要，健康疾病、環境保護是全世界共同在面臨的挑戰，今年青年科學家競賽的最終獲獎者貝克勒展現出過人的聰明才智，因好奇心驅使，他提出創意想法，並通過縝密的思考，推動人們在癌症研究和治療領域又往前邁一步。