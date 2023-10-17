全美健康公校 維州、馬州25校入榜

非營利組織「更健康世代聯盟」(Alliance for a Healthier Generation)日前公布一份關於全美各州學校健康水平的排行榜，結果顯示，維州和馬州 共有20多所學校獲得高分，華府未列入該榜單考察範圍。

該組織衡量全國逾780所學校對師生、家庭健康的重視程度，這是該榜單首次蒐集這麼龐大的數據，綜合評估的標準有九個，包括學校的社會和心理健康資源、學校教職人員的身心健康水平、家庭融入程度、飲食及營養資源豐富度、學校的健康政策、有無禁菸規定及設施、體育課程的安排情況、健康課程設置情況、學校有無公衛服務。

結果顯示，維州有十所學校獲得高分，其中九所都屬於威廉王子郡公校 系統(Prince William County)，另一所是Diocese of Arlington天主教學校系統；馬州則有15所學校表現傑出，其中七所屬於最大的蒙郡公校系統(MCPS)，喬治王子郡(Prince George’s County)和巴爾的摩市(Baltimore City)公校系統分別有三所，安奧爾良郡(Anne Arundel County)及查爾斯郡(Charles County)各有一所。

榜上有名的馬州Springhill Lake小學體育教師柯郝特瑪格麗(Stephanie Kohout-Maguire)表示，此榜單來得非常及時，許多孩子們在新冠疫情 後身材走形，健康狀況下降，心理狀態也常被忽略，「雖然從疫情的封閉狀態恢復並非易事，且建立良好作息和運動習慣對成人來說都是挑戰，但此評分能給社區敲響警鐘，讓教師和家長們更重視下一代的身心健康，全面考慮孩子們的飲食、運動、社交和心理狀態。」

柯郝特瑪格麗說，孩子們在疫情後明顯體力不如從前，「很多運動堅持不到兩分鐘，心肺功能下降明顯」，身為一名體育老師，她認為自己最大的目標就是「教導孩子培養一生受用的運動習慣」，若有可能，也希望他們能帶動影響自己的父母。

「更健康世代聯盟」也列出九項標準完全達標的「滿分」榜單，其中加州Saugus Union學校系統中有九所，數量排名全國第一，佛羅里達州的Pinellas郡校區和伊利諾州的芝加哥公校系統分別有兩所學校滿分，加州洛杉磯聯合公校系統也有一所學校登上「滿分」榜單。