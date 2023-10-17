華府民俗教師研習 孫平分享趣味魔術

楊佳欣致詞，鼓勵第一線華語文教師參加在地研習，接受更好的裝備，吸引主流社會學習華語文。（主辦方提供）

華府 僑教中心日前舉行今年第四場「民俗文化種子教師在地研習」，邀請教師孫平分享「趣味魔術一學就會」，吸引20多人參加。孫平是華府台灣學校文化教師，累積逾16年、上千場舞台魔術演出經驗，擁有超過萬人以上的實體教學與專題演講經歷，當天的分享多次引來學員們的驚呼，也給華語文教師們提供新的教學思路。

華府僑教中心副主任楊佳欣表示，台灣話語文教學融入自由、民主、多元的精神，魔術教學是向海外輸出台灣多元文化的重要方式，盼望能透過研習課程，給第一線華語文教師更好的裝備，吸引主流社會學習華語文。

楊佳欣也表示，未來僑務工作的三大重點包括在海外推動台灣華語文學習中心，鼓勵海外僑青前往台灣就學，以及培育海外第二、三代青年協助政府推動僑務工作，其中華語文教學就是讓第二、三代青年認識台灣的起點，幫助他們建立穩定的基礎，讓他們通過持續學習，來增進對父輩家鄉文化與生活的人士，進而願意親身前往台灣旅遊或讀書。