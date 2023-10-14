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維州特別陪審團 起訴費郡前警員過失殺人

記者張筠╱維州報導

維州特別大陪審團日前起訴費郡(Fairfax County)前警員希弗利特(Wesley Shifflet)，他因在泰森角購物中心(Tysons Corner)外槍殺37歲的非裔約翰森(Timothy McCree Johnson)，如今面臨過失殺人和魯莽使用武器的重罪指控。

維州費郡檢察官德斯卡諾(Steve Descano)12日表示，希弗利特在費郡從警已有七年，今年2月22日他和另一名警員沙德勒(James Sadler)接到報案稱，約翰森搶了一副墨鏡，因此二人在泰森角購物中心附近的一片樹林追捕他，當時約翰森沒有武器。

警方3月公布了希弗利特隨身相機(body-worn camera)的影像資料，畫面顯示希弗利特跑過商場的店面，然後追趕約翰森到一個停車場，最終進入一條黑暗的街道，約翰森被追趕至樹林時，希弗利特多次對他大吼「趴到地上」，後來出現三次槍響。

約翰森胸膛中彈，隨後送醫不治，留下悲痛的親友，包括兩個孩子；希弗利特3月被解雇，並因此案接受檢察官的調查，而沙德勒的工作也被限制，不准他在執勤中與公眾接觸。

費郡檢察官對希弗利特提出過失殺人和魯莽使用槍枝的指控，但大陪審團在4月中以證據不足為由，沒有推進指控，德斯卡諾後來申請成立一個特別大陪審團來調查此案，這也是費郡史上第三次、德斯卡諾第二次召集特別大陪審團。

根據維州法律，特別大陪審團允許檢察官在場，也可傳喚證人，向陪審員提供諮詢，而在常規的大陪審團中，案件由調查人員陳述，通常情況下都為警察；「此案的證據顯示，希弗利特的行為構成犯罪。在此情況下尋求司法制裁，對穩固公眾信任也非常關鍵，警方的職責和角色是保護社區」，德卡斯諾表示，希弗利特的庭審日期為10月20日。

警方因殺人而面臨起訴的案件在費郡仍屬罕見，費郡警官丁布萊克(Tyler Timberlake)2020年因用膝蓋頂住葛萊迪尼(Lamonta Gladney)的背部並戲弄他，面臨襲擊他人的輕罪指控，但去年陪審團宣判他無罪，葛萊迪尼住院後被釋放，他後來向丁布萊克提出民權訴訟，儘管費郡警方不承認有任何不當行為，但仍在2022年與葛萊迪尼達成和解。

費郡警方2022年共槍擊六人，2023年至今，警方槍擊了兩人。

在約翰森被殺害後，費郡警長戴維斯(Kevin Davis)表示，費郡應當重新審視相關執法政策，與「警察執行研究論壇」(Police Executive Research Forum)合作，成立一個專門審查涉及警方槍擊案的小組，並定期向郡府匯報。

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