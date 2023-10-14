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中東局勢緊張 華府國會山莊豎圍欄

記者張筠╱華盛頓報導
華府警方表示，雖然目前無明顯威脅，執法機構已提升戒備，重點關注宗教場所附近的安全。（記者張筠╱攝影）
華府警方表示，雖然目前無明顯威脅，執法機構已提升戒備，重點關注宗教場所附近的安全。（記者張筠╱攝影）

中東地區以巴衝突升級，美國首都也提高警戒，儘管華府警方表示目前沒有明顯威脅，國會山莊附近13日已陸續豎起圍欄，警方稱，民眾可在猶太教堂和清真寺等宗教場所附近看到更多警力，防範隱患。

國會警方表示，國會山莊附近的安全戒備將視情況升級，馬州蒙郡警方也表示，近期警車、騎警都會增多，警員們也會更頻繁的與民眾對話，民眾若觀察到任何異常或令人不安的情況，須及時反映。

猶太教的安息日從周五日落後開始，此時間段許多民眾會聚集在猶太教堂禱告，為防範潛在危機，目前大華府多郡市也表示已加強對宗教場所的監控，並在附近增加警力，包括華府、馬州蒙郡和喬治王子郡、維州阿靈頓郡和費郡；美國國土安全部(Department of Homeland Security)也表示已加強對各宗教社區的關注，也呼籲宗教領袖們提高警惕，做好應急方案。

華府有民眾對圍欄四起的情景「心有餘悸」，表示這讓人想到疫情期間不斷升級的族裔衝突問題，還有2021年1月6日的國會山莊暴亂事件，首都因此長期出於戒備狀態，民眾日常生活很受影響，還有不少商家抱怨，森嚴的防護令人情緒緊張，一定程度上也影響店面生意，但為防範隱患，只好接受面對。

根據美聯社報導，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)自上周六至今，已殺害至少1300名以色列人，包括247多名士兵，而根據以巴雙方當局稱，以色列的轟炸已導致加薩(Gaza)逾1530人死亡；以色列表示，目前約有1500名哈瑪斯武裝分子在以色列被殺，另有數百名在加薩被殺。

中東以巴衝突持續，美國首都為防範可能的宗教衝突，在國會山莊附近搭起圍欄。（記者張...
中東以巴衝突持續，美國首都為防範可能的宗教衝突，在國會山莊附近搭起圍欄。（記者張筠╱攝影）

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