中東局勢緊張 華府國會山莊豎圍欄

華府警方表示，雖然目前無明顯威脅，執法機構已提升戒備，重點關注宗教場所附近的安全。（記者張筠╱攝影）

中東地區以巴衝突升級，美國首都也提高警戒，儘管華府 警方表示目前沒有明顯威脅，國會山莊附近13日已陸續豎起圍欄，警方稱，民眾可在猶太 教堂和清真寺等宗教場所附近看到更多警力，防範隱患。

國會警方表示，國會山莊附近的安全戒備將視情況升級，馬州蒙郡警方也表示，近期警車、騎警都會增多，警員們也會更頻繁的與民眾對話，民眾若觀察到任何異常或令人不安的情況，須及時反映。

猶太教的安息日從周五日落後開始，此時間段許多民眾會聚集在猶太教堂禱告，為防範潛在危機，目前大華府多郡市也表示已加強對宗教場所的監控，並在附近增加警力，包括華府、馬州蒙郡和喬治王子郡、維州阿靈頓郡和費郡；美國國土安全部(Department of Homeland Security)也表示已加強對各宗教社區的關注，也呼籲宗教領袖們提高警惕，做好應急方案。

華府有民眾對圍欄四起的情景「心有餘悸」，表示這讓人想到疫情期間不斷升級的族裔衝突問題，還有2021年1月6日的國會山莊暴亂事件，首都因此長期出於戒備狀態，民眾日常生活很受影響，還有不少商家抱怨，森嚴的防護令人情緒緊張，一定程度上也影響店面生意，但為防範隱患，只好接受面對。