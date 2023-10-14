馬州完善醫保系統 多項新法上路

馬州 多項公衛醫療新法本月上路，這些法令影響健保系統的運作，關乎各地官員和維權組織採集醫療信息的範圍及方法，新法旨在完善馬州行為健康服務的網路，推動罕見疾病的研究，並加強對性別少數群體的醫療保障。

馬州州長摩爾(Wes Moore)上任以來致力完善馬州的醫療保健系統，包括擴大馬州醫療保健的覆蓋範圍，擴增醫療資源，加強對馬州民眾身心健康的關注；摩爾今年5月簽署了一系列法案，多數在6月生效，而其中與醫療保健相關的10月上路。

馬州醫療協會「MedChi」首席執行官蘭森(Gene Ransom)表示，新法反映馬州醫療保健領域正在往好的方向發展，「未來還將有許多改變，這只是一個開始。」

根據一項與行為健康(behavioral health)相關的新法，馬州將建立一個致力擴展行為健康護理治療資源的委員會，為醫療機構提供建議，並指導資源分配。

該委員會由立法者、州府官員和醫療學者們組成，專門分析馬州的行為醫療服務和資源分配，致力縮小各地區之間的差距，此外也會重點研究不同群體的需要，推出針對年輕人、殘障人士、罪犯等群體的服務；該法也允許遠程線上會診。

該法案還設立了一個為期三年的「報銷╱補貼」試行項目，旨在激勵醫療機構為患者提供良好服務，重視醫療質量，馬州州議會每年將為此試行項目提供60萬元，若效果良好，未來可能擴充資助。

馬州「跨性別 醫療平權法案」也在10月生效，該法擴大Medicaid的範圍，確保低收入 的跨性別群體也能接受需要的護理和治療，包括聲音訓練、荷爾蒙治療、對臉部和身體的整容手術等，該法也要求各醫療機構向馬州衛生廳(MDOE)匯報每年針對跨性別群體的服務狀況；馬州官員表示，這些醫療服務對跨性別群體非常必要，新法能提升馬州醫療系統的公平性。

馬州也成立了一個罕見疾病的諮詢委員會，由立法者、醫療衛生領域專家學者、保險專員組成，致力於研究罕見疾病，蒐集馬州罕見疾病患者的信息，了解罕見疾病患者及其家人、護工的需要，幫助馬州州議會未來的立法，提升對罕見病患的保護。