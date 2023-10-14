三民主義大同盟年會 延至明年台灣大選後

華府大同盟秘書處，右三為秘書長劉金萍，右一為陳惠青。（主辦方提供）

兩年一次的北美洲三民主義大同盟年會原定11月在加州舊金山 舉辦，負責籌辦年會的舊金山大同盟理事長鄭積森日前收到各方建言，在以贏得總統選舉為最大考量下 ，決定將年會順延至2024台灣大選後。

對於把今年年會順延至明年大選後，鄭積森也提到，不少擔心國民黨 選情的民眾，在10月至12月陸續返台，為不造成大家困擾才決定改期，最終日期將等明年1月13日大選後安排。若有相關建言，可致電鄭積森(510)676—7499。

以執行顧問負責協助北美洲三民主義大同盟年會的華府 陳惠青，因為長期負責連絡各地區大同盟盟務，又與大同盟總盟有密切來往，上月安排總盟理事長林定芃訪美，參加全美台灣同鄉聯誼會在新澤西舉辦的第45屆年會，並成為鄉情座談的主講人之一。

陳惠青表示，林定芃原計畫在參加年會期間，巡迴走訪北美幾個城市，加強與各地大同盟的互動交流，如今計畫改在明年國民黨贏回執政後再推進。林定芃計畫巡迴拜會的除舊金山大同盟，還有洛杉磯、休士頓、芝加哥、華府和多倫多，若有興趣邀請林定芃前往的各分盟可以連絡陳惠青(202)255-8666。

大華府地區三民主義大同盟今年年初改組，由劉金萍擔任新屆秘書長，卸任秘書長何瑞恩應允追隨執行顧問陳惠青，協助各地區的大同盟主辦年會。該同盟相關諮詢可洽劉金萍(240)486-6968。