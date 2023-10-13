華府暴力犯罪受害者：容忍惡行致治安糟

聯邦眾院 12日舉行公聽會，探討打擊首都暴力犯罪 問題的方案，到場作證的除有華府 各執法機構的官員，還有華府槍枝暴力的受害者，以及曾被外賣送餐員無故攻擊的華府酒吧業者傑柏倫斯基(Gaynor Jablonski)，他表示，華府治安每況愈下的關鍵在於犯罪增多，且這些惡劣行為不斷被容忍。

聯邦眾院犯罪和聯邦政府監督委員會(Crime and Federal Government Surveillance)12日舉行聽證會，聽取官員和民眾對首都日益加劇的犯罪問題之看法，並衡量華府是否存在司法不力、檢察責任缺失的問題。

華府酒吧業者傑柏倫斯基是出席聽證會的證人之一，他的店面位於國會山莊Barracks Row區域，他今年6月29日在店內工作時，忽然有一名DoorDash送餐員闖進來，對傑柏倫斯基大吼大叫，隨後甚至掏出一把槍指著他的臉，「這一切都發生在我兒子面前，當時他就在旁邊玩玩具。」

該送餐員吉布森(Gregory Gibson)之後把槍收回口袋，但卻對傑柏倫斯基拳頭相向，「他的槍在打架時弄丟了，最後他也被警方逮捕」，所幸沒有造成其他人員傷亡。

不過此事也給傑柏倫斯基一家人留下陰影，他表示，如今社會不安的問題越來越顯著，華府面臨的不僅是犯罪問題，更存在嚴重的行為問題，「為什麼會有人做出如此惡行？這種殘暴的行為反覆出現，說明社會在一定程度上容忍、甚至忽視了這樣的行為。」

其他出席聽證會的人員包括首都警察探員、華府警察工會主席彭博頓(Greg Pemberton)，Heritage Foundation的國家安全與犯罪控管方面的政策專家斯提姆森(Charles Stimson)，曾遭武裝搶劫的華府居民索伯樂斯基(Mitchell Sobolevsky)。