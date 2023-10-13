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民調：半數維州民眾肯定州長楊京 6成支持娛樂大麻合法

記者張筠／維州報導

距離維州普選不足一個月，日前一份民調顯示，維州一半的民眾肯定州長楊京(Glenn Youngkin)的成就，45%人表示維州往正道上發展；該民調也了解民眾對各社會問題的看法，六成民眾支持娛樂大麻合法化，在墮胎法律及相關議題上，43%民眾贊成維州保持現狀。

該民調由Christopher Newport大學的Wason中心推出，重點蒐集民眾對州長的評價，以及在大麻、墮胎、性別代名詞等熱議問題上的看法。

數據顯示，45%人認同維州在朝正確的方向發展，37%人不同意，此比率在近四年來基本穩定；而對於美國的發展，大多數(73%)維州民眾覺得美國在走下坡路，維州對拜登總統的支持率僅38%，比去年下降了2個百分點。

對於楊京的成就，半數維州民眾予以肯定，此前有不少聲音催促楊京競選美國總統，但民調顯示，近六成民眾不看好此事，而楊京本人也明確表示會專注於州長工作。

維州民眾對本地的教育發展態度較正面，41%人為維州學校評級A或B，此比率高於全美平均；維州六成民眾支持娛樂大麻合法化，55%人也贊成維州政府允許民眾在有發展潛力的地方開設賭場。

在近期引發眾多討論的性別議題上，59%民眾支持楊京政府的決定，同意要在教育中強調家長的權利，若K-12年級的孩童想要學校及他人使用與其生理性別不同的代名詞稱呼自己，學校必須先徵得家長同意。

對於墮胎及相關法案是否應調整，43%民眾覺得保持現狀即可，29%人希望州府放寬對墮胎的限制，而23%主張當前管制仍不夠嚴格，希望州府收緊法律；楊京政府此前已向州議會提出若干收緊墮胎限制的提案，提議禁止懷孕15周以上的墮胎，但因強暴、亂倫等原因受孕，或母親有生命危險的情況除外。

維州 墮胎 大麻合法化

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