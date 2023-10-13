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維州2023普選 選民登記10/16截止

記者張筠／維州報導
維州許多郡市現都設有選票投遞箱，方便民眾安排投票時間。(記者張筠╱攝影)
維州許多郡市現都設有選票投遞箱，方便民眾安排投票時間。(記者張筠╱攝影)

2023年維州普選只剩不到一個月，今年維州改選州議員，其中幾個關鍵席位的選舉結果將決定維州州議會是否會由共和黨控制，部分郡市的官員也將有調整，包括阿靈頓郡教育委員、費郡和勞登郡的監察委員等；這場普選的選民登記截止日為10月16日。

維州州議會今年「全面洗牌」，選民將重新決定眾議會的100個席位和參議會的40個席位，今年幾個關鍵席位的結果將決定共和黨是否能完全控制州議會，目前共和黨在州眾議會所占席位略多，有50人，另外46位眾議員為民主黨，還有四個席位空缺，而州參議會方面，共和黨議員(18位)略少於民主黨(22位)。

維州當前由共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)領導，共和黨人因此卯足幹勁，期待反轉州參議會的局面，而民主黨人也著眼州府，試圖讓維州重新「由紅翻藍」；不過專家和學者分析，不論情況如何，今年普選的結果將給維州未來幾年的發展變化帶來很大影響。

州府層面的選舉備受全國關注，而維州許多郡市今年也將改選官員，阿靈頓郡教委有兩個席位改選，費郡、勞登郡、威廉王子郡等地也要改選郡府監察委員以及教育委員；勞登郡選民也將選出新檢察官。

普選日期為11月7日，各投票站上午6時至晚上7時開放，在此日當天已滿18歲者皆有資格投票，選民登記截至10月16日，網址：https://shorturl.at/eyDQ3；申請郵寄選票的截止時間為10月27日下午5時，完成的郵寄選票須在11月7日晚7時以前送至地方投票站，目前維州許多郡市也設有選票投遞箱(drop-off box)。

目前維州已開放提早投票(early voting)，持續至11月4日，民眾可登錄官網(https://shorturl.at/bnVX6)查看最近的投票站，持身分證即可提早投票。

維州普選11月7日登場，選民註冊截至10月16日。(記者張筠╱攝影)
維州普選11月7日登場，選民註冊截至10月16日。(記者張筠╱攝影)

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