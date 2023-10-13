維州2023普選 選民登記10/16截止

維州許多郡市現都設有選票投遞箱，方便民眾安排投票時間。(記者張筠╱攝影)

2023年維州 普選只剩不到一個月，今年維州改選州議員，其中幾個關鍵席位的選舉結果將決定維州州議會是否會由共和黨 控制，部分郡市的官員也將有調整，包括阿靈頓郡教育委員、費郡和勞登郡的監察委員等；這場普選的選民登記截止日為10月16日。

維州州議會今年「全面洗牌」，選民將重新決定眾議會的100個席位和參議會的40個席位，今年幾個關鍵席位的結果將決定共和黨是否能完全控制州議會，目前共和黨在州眾議會所占席位略多，有50人，另外46位眾議員為民主黨，還有四個席位空缺，而州參議會方面，共和黨議員(18位)略少於民主黨(22位)。

維州當前由共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)領導，共和黨人因此卯足幹勁，期待反轉州參議會的局面，而民主黨人也著眼州府，試圖讓維州重新「由紅翻藍」；不過專家和學者分析，不論情況如何，今年普選的結果將給維州未來幾年的發展變化帶來很大影響。

州府層面的選舉備受全國關注，而維州許多郡市今年也將改選官員，阿靈頓郡教委有兩個席位改選，費郡、勞登郡、威廉王子郡等地也要改選郡府監察委員以及教育委員；勞登郡選民也將選出新檢察官。

普選日期為11月7日，各投票 站上午6時至晚上7時開放，在此日當天已滿18歲者皆有資格投票，選民登記截至10月16日，網址：https://shorturl.at/eyDQ3；申請郵寄選票的截止時間為10月27日下午5時，完成的郵寄選票須在11月7日晚7時以前送至地方投票站，目前維州許多郡市也設有選票投遞箱(drop-off box)。