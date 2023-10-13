靳杰強書畫展 美國華博館10/21登場

美國華人博物館10月21日起舉辦靳杰強的書畫展覽。(主辦方提供)

華府 的美國華人 博物館將從21日開始，展出大華府著名藝術家靳杰強近幾年的創作，包括水墨畫、書法 及藝術裝置等，展覽持續至今年底，當天也將舉行開幕招待會。

受傳統中國藝術及哲學的影響，靳杰強發展出獨有風格，反映在現實與抽象並行的路上。觀眾可從其淡雅、飄逸靈動的畫作中有所體會。他的書法作品中，深淺粗細交錯的缐條在宣紙上跳躍著。豪邁的藝術裝置，飄盪著的墨色從天花板上瀉下，讓觀眾們可穿梭其中。

靳杰強目前住在馬州，是一位退休物理學家。年青時便參與國際藝術家行列，工作之餘便將中國傳統繪畫與西方藝術融合，形成獨立創新的風格。

靳杰強夫婦2000年加入美京華人活動中心(CCACC)，如今是中心義工的砥柱。靳杰強2003年創立中心書畫藝術社，擔任社長及導師，2016年，美京藝廊成立，他在選拔委員會任職，致力於組織和設立畫廊展覽；2018年，夫婦二人在CCACC的36周年慶上獲頒模範義工獎。