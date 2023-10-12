選舉臨近 「不投票…失社福」假信息流傳 維州檢長：涉恐嚇

邁爾斯提醒民眾在選舉來臨期間慎防虛假信息，也警告散布謠言的機構立即停止不法行為。(記者張筠╱攝影)

維州 檢察長邁爾斯(Jason Miyares)日前表示，在選舉臨近期間，常出現誤導性信息，他提醒民眾謹慎，維州政府也警告非營利組織「展望美國」(Look Ahead America)，必須停止發放含有虛假投票 信息的傳單。

邁爾斯辦公室已向總部位於華府的「展望美國」發送關停信函(cease-and-desist letter)，維州政府發現，該機構以「維州選民服務」(Virginia Voter Assistance)的名義，在社區散播聳動信息，廣告傳單上寫著「不投票會失去社會福利 ，無法享受兒童稅收抵免、失業補助等」、「不投票會導致個人財產被沒收，包括槍枝、車輛、房產、銀行帳戶」，這些傳單集中出現在威廉王子郡(Prince William)、Fauquier郡和勞登郡(Loudoun)等地區。

邁爾斯10日通過聲明，指責這些機構違反維州法律，構成輕罪，包括涉及恐嚇選民和故意傳播旨在妨礙投票權的虛假信息，「民主對每位民眾都很重要，維州杜絕任何關於選舉的虛假信息」，邁爾斯說，每位選民都有自由參與公平選舉的權利，「這是保護民主制度的重要基石」，他要求這些機構立即終止不法行為。

不過「展望美國」辯稱，這些傳單「依然輕忽了不投票的後果」，該組織表示，發放傳單的目的只是提醒民眾，不投票可能導致未來的生活每況愈下；威廉王子郡選舉局局長歐爾森(Eric Olsen)日前發布聲明，向民眾保證即使在總統大選中不投票，也不會有任何政府人員找上門來，更不會沒收個人財產或福利。