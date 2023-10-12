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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

缺乏家庭陪伴、濫用社交軟體 新冠嚴重影響馬州青少年心理

記者張筠／馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George's County)官員日前與學生對話，試圖聽取年輕人對於打擊暴力犯罪的想法，許多學生提及，新冠疫情嚴重影響年輕人的心理健康，但因家人陪伴的缺失、社交軟體的濫用等，很多人誤入歧途，做出傷人傷己的行為，郡府官員呼籲家長、學校與執法部門多方配合，幫助下一代走在正路。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)和郡檢察官布萊夫布爾(Aisha Braveboy)近期與多名受暴力案件影響的學生們對話，兩位官員表示，新冠疫情明顯給年輕人帶來不小的心理影響，多數人在疫情過後渴望與父母有更多連接。

喬治王子郡幾周前剛發生一樁涉及年輕人的命案，16歲女生瑪德諾摩爾(Jayda Medrano-Moore)在DuVal高中附近被槍殺，她在兩群人的衝突中意外受害，警方表示，與該案相關的學生已經被捕，是一名Flowers高中的學生。

「很遺憾，許多孩子雖然有家，但與家人的關係並不理想」，艾索布斯說，很多父母忙於工作，忽視對孩子的教養和陪伴，導致年輕人們去社會上尋找歸屬感，但在年輕時期很容易誤入歧途。

此外也有許多孩子缺乏父母陪伴與溝通，花大量時間沉浸在社交軟體，「網路內容常給年輕人的身心健康帶來消極影響，家長需多加監督」，艾索布斯說，這並非侵犯孩子隱私，而是協助他們走在正道上，「社交平台會讓年輕人誤以為自己已足夠成熟，但在很多決定中仍不夠有遠見，不清楚每個行為都有相應後果。」

2021年伊萬思(Tiffany Evans)的兒子在Landover被流彈殺害，她近兩年致力打擊青少年犯罪，「很多家長對自己養育孩子的責任不夠重視，甚至有父母親不知道孩子最喜歡的顏色」，還有很多孩子沒有被父母擁抱過，「他們理所當然的想從社會上尋找歸屬感，但外面的世界太過危險。」

布萊夫布爾稱，曠課問題也助長青少年犯罪，他呼籲家長與孩子共同成長，「養育兒女的責任不是要剝奪父母的自由，但每個人若都能盡到本分，下一代才能平安健康的成長。」

疫情 暴力犯罪 馬州

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