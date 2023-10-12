魏海敏訪華府 談京劇傳承與創新

魏海敏一舉手一投足皆是戲。(記者王稚融╱攝影)

台灣京劇 女演員、京劇梅派傳人魏海敏日前應亞洲文化協會(ACC)邀請，訪美推廣京劇文化，在喬治華盛頓大學(GWU)教授陳凱莘安排下，她在華府 僑教中心舉辦「京劇的傳統藝術及其創新之路」演講。

華府書友會、華府作家協會、華府中華國劇社、華府詩友社、北卡書友會、聖地亞哥作家協會、以及「華美協進社」共襄盛舉，線上線下近200人參加。

魏海敏9月中啟動美國進行文化之旅，此行是與中央研究院院士/哈佛大學 講座教授王德威共同計畫，與哈佛大學、哥倫比亞大學、衛斯理學院、史丹佛大學、喬治梅森與喬治華盛頓大學等美國名校、以及曾在1930年接待梅蘭芳大師訪美演出的「華美協進社」合作，行程橫跨美國東西岸，以講座和工作坊等形式進行。

魏海敏分享她多年來在京劇古典傳統介紹京劇手口眼身步之美、梅蘭芳大師之梅派藝術特色、以及她自己在現代劇創作裡孕育積聚的心得與藝術能量，與在西方不同文化氛圍生活的人交流，期待他們認識、喜愛中國戲曲之美。

台灣攝影大師范毅舜(右)當天也在講座現場，分享多年前與魏海敏合作的經歷。(記者王稚融╱攝影)

在華府僑教中心的演講是魏海敏此行首次面對全華人的觀眾，她從京劇源流談起，介紹京劇表演特色、梅蘭芳與梅派藝術及其影響，也回顧京劇職涯中的傳承與創新。會上她也以現場清唱介紹京劇手口眼身步之美，以短片展現她在「貴妃醉酒」、「慾望城國」、「樓蘭女」與「歐蘭朵」等劇的演出片段，並說明她創作女性角色的點滴。

經過半個月的長途跋涉和多場演講，魏海敏略顯疲態，但她一站上台就全神貫注的分享，魅力十足。她現場展出一張2006年在台北首演「金鎖記」曹七巧的劇照，當年的台灣攝影大師范毅舜當天也在場，並稱魏海敏當時因重感冒不適，但一上台就立刻神采奕奕，展現出最好的一面，可見她具有天賦外，還有過人的努力與專業精神。