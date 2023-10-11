華府國家動物園ZooLighs燈展 今冬開始收費

華府國家動物園每年冬季的「ZooLights」燈展吸引大小朋友，今年該活動不再免費，開始收票。(動物園提供)

華府 國家動物園 (National Zoo)日前宣布，今年第15屆「ZooLights」冬季燈展將從11月24日啟動，持續至12月30日，此燈展是許多民眾和遊客迎接感恩節和聖誕節 的打卡活動，不過今年此展覽不再免費，成人門票6元，兒童2元。

國家動物園表示，今年決定開始收門票，主要是因該活動的成本逐年上漲，需要資金支持，「ZooLights」的門票所得也將用於支持動物園維護、動物保護，以及生態研究機構的工作，門票從10月26日開賣，成人6元，兒童2元。

雖然增收門票，但民眾依然能在「ZooLights」燈展上欣賞到由五顏六色LED燈組成的動物造型，各式各樣的動物燈籠也是吸引大小朋友的亮點，現場還有音樂表演、美食卡車、特色紀念品。

今年「ZooLights」燈展的具體時間為11月24日至12月30日，每周四至周日的晚上5時至9時，不論晴雨都將開放，平安夜和聖誕節不開。詳情可登錄：https://shorturl.at/binBL。

除了燈展需要門票，民眾若停車在動物園內，費用一律30元。