華盛頓西部電影文化節 10/12維州開幕

華盛頓西部電影文化節本周末在維州Tysons登場,今年共展映28部作品。(取自活動官網)

「華盛頓西部電影文化節」(Washington West Film Festival)本周末重磅回歸,12日至16日將在維州泰森(Tysons)舉行,通過28部影視作品匯聚大華府的藝術家、教育 家、維權者、職場菁英,推動社會進步,今年該電影文化節的全部收入將用於支持兒童健康事業與兒童癌症 研究。

該電影文化節的創始人羅素(Brad Russell)表示,今年電影節的全部收入將提供給國家衛生研究院(NIH)的兒童癌症中心,以及一個維州寄養兒童的項目「Virginia's Kids Belong」,「參與民眾不僅能給世界帶來一點改變,也能欣賞藝術,享受與他人思想碰撞的過程。」

今年文化節的開幕電影為「Anna」,這是一部基於真實故事改編的電影,講述俄羅斯 新聞記者Anna Politkovskaya在車臣戰爭(Chechen War)期間與俄羅斯政府之間的故事,這是該電影的全球首映,預計在2024年於世界各地上映。

13日為短片展映,兩段放映時間中穿插有晚餐和甜點服務,觀眾也有機會與電影製作人對話;14日是與喬治梅森大學(GMU)合作的影展,放映劇情片「Patrol」、適合年輕人的浪漫愛情故事「Escaping Ohio」,以及兼具教育和娛樂性質的紀錄片「This is Not Financial Advice」。

15日為紀錄片專場,放映非常順應今年話題的「Black Barbie」,多方面探討當今社會議題,也帶領觀眾深入思考影視作品的社會責任,另一部為「Max Roach: The Drum Also Waltzes」,講述Max Roach作為傳奇鼓手和作曲家的一生。

此電影節將在16日閉幕,當天改在Reston社區中心放映Ron Howard的飲食紀錄片「We Feed People」,該片講述米其林名廚José Andrés及其創辦的「世界中央廚房」(World Central Kitchen)如何解決世界各地存在的資源不足和飢餓問題,影片放映後有與執行製片人Nathan Mook對談的環節。