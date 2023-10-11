華盛頓西部電影文化節 10/12維州開幕
「華盛頓西部電影文化節」(Washington West Film Festival)本周末重磅回歸，12日至16日將在維州泰森(Tysons)舉行，通過28部影視作品匯聚大華府的藝術家、教育家、維權者、職場菁英，推動社會進步，今年該電影文化節的全部收入將用於支持兒童健康事業與兒童癌症研究。
該電影文化節的創始人羅素(Brad Russell)表示，今年電影節的全部收入將提供給國家衛生研究院(NIH)的兒童癌症中心，以及一個維州寄養兒童的項目「Virginia's Kids Belong」，「參與民眾不僅能給世界帶來一點改變，也能欣賞藝術，享受與他人思想碰撞的過程。」
今年文化節的開幕電影為「Anna」，這是一部基於真實故事改編的電影，講述俄羅斯新聞記者Anna Politkovskaya在車臣戰爭(Chechen War)期間與俄羅斯政府之間的故事，這是該電影的全球首映，預計在2024年於世界各地上映。
13日為短片展映，兩段放映時間中穿插有晚餐和甜點服務，觀眾也有機會與電影製作人對話；14日是與喬治梅森大學(GMU)合作的影展，放映劇情片「Patrol」、適合年輕人的浪漫愛情故事「Escaping Ohio」，以及兼具教育和娛樂性質的紀錄片「This is Not Financial Advice」。
15日為紀錄片專場，放映非常順應今年話題的「Black Barbie」，多方面探討當今社會議題，也帶領觀眾深入思考影視作品的社會責任，另一部為「Max Roach: The Drum Also Waltzes」，講述Max Roach作為傳奇鼓手和作曲家的一生。
此電影節將在16日閉幕，當天改在Reston社區中心放映Ron Howard的飲食紀錄片「We Feed People」，該片講述米其林名廚José Andrés及其創辦的「世界中央廚房」(World Central Kitchen)如何解決世界各地存在的資源不足和飢餓問題，影片放映後有與執行製片人Nathan Mook對談的環節。
華盛頓西部電影文化節在Tysons的ShowPlace Icon舉辦，每場影片的門票15元至25元不等，詳情可登錄：https://shorturl.at/CHQTX。
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