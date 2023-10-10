以巴交戰 大華府加強關注宗教團體

以色列和巴勒斯坦日前突發戰爭，震盪國際環境，在世界各國關注中東局勢時，大華府 執法部門也提高警惕，多地執法官員表示，目前無明顯威脅，但已增加對宗教團體的關注，尤其大華府有許多猶太 人和穆斯林社區，加上明年的總統大選不斷臨近，更是敏感時期。

美利堅大學(American University)政治科學和國際事務的教授勞倫斯(William Laurence)表示，海外衝突很可能對美國國家安全造成威脅，目前情報機構正在密切關注中東局勢，「美國國內和國際上有許多情報猜測誰是戰爭的幕後推手，除了政府分析，地方執法部門也需提高警惕，積極以實際行動配合。」

勞倫斯曾在國務院任職，他當前也在中東研究所(Middle East Institute)工作，他表示，大華府有許多猶太人和穆斯林社區，隨著戰爭爆發，首都附近可能出現和平抗議，但也可能出現針對宗教團體的威脅甚至傷害事件。

華府警察局表示，目前首都沒有明顯的威脅，但警方已和部分社區合作，保護宗教場所的安全；馬州族裔最多元的蒙郡(Montgomery County)也表示，為因應以巴衝突，預防潛在危機，郡府已在個宗教場所附近增加警力，執法部門也密切監控各社區狀況以及民眾們的身心健康。

維州阿靈頓郡(Arlington County)警方也表示，目前該郡沒有受到明顯的威脅，但執勤警方已加強巡邏，並制定計畫，安排機動小組靈活應對突發狀況，並保證各團體在和平的前提下擁有宗教信仰自由。

勞倫斯提醒，保持良好溝通也是維護公共安全的前提，不同宗教信仰的團體若要和諧共處，必須將政治擱置，否則衝突只會增加。

勞倫斯說，大華府乃至全美其他大城市都需提高警惕，不僅是近一周，而需有長期計畫，「每年選舉期間全國各地都會發生針對穆斯林、猶太人的暴力案件，如今中東地區目前戰火紛飛，而美國總統大選 也步步臨近，兩者相加，格外敏感，官員和民眾都須提高警惕。」