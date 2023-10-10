我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

以巴交戰 大華府加強關注宗教團體

記者張筠／華盛頓報導

以色列和巴勒斯坦日前突發戰爭，震盪國際環境，在世界各國關注中東局勢時，大華府執法部門也提高警惕，多地執法官員表示，目前無明顯威脅，但已增加對宗教團體的關注，尤其大華府有許多猶太人和穆斯林社區，加上明年的總統大選不斷臨近，更是敏感時期。

美利堅大學(American University)政治科學和國際事務的教授勞倫斯(William Laurence)表示，海外衝突很可能對美國國家安全造成威脅，目前情報機構正在密切關注中東局勢，「美國國內和國際上有許多情報猜測誰是戰爭的幕後推手，除了政府分析，地方執法部門也需提高警惕，積極以實際行動配合。」

勞倫斯曾在國務院任職，他當前也在中東研究所(Middle East Institute)工作，他表示，大華府有許多猶太人和穆斯林社區，隨著戰爭爆發，首都附近可能出現和平抗議，但也可能出現針對宗教團體的威脅甚至傷害事件。

華府警察局表示，目前首都沒有明顯的威脅，但警方已和部分社區合作，保護宗教場所的安全；馬州族裔最多元的蒙郡(Montgomery County)也表示，為因應以巴衝突，預防潛在危機，郡府已在個宗教場所附近增加警力，執法部門也密切監控各社區狀況以及民眾們的身心健康。

維州阿靈頓郡(Arlington County)警方也表示，目前該郡沒有受到明顯的威脅，但執勤警方已加強巡邏，並制定計畫，安排機動小組靈活應對突發狀況，並保證各團體在和平的前提下擁有宗教信仰自由。

勞倫斯提醒，保持良好溝通也是維護公共安全的前提，不同宗教信仰的團體若要和諧共處，必須將政治擱置，否則衝突只會增加。

勞倫斯說，大華府乃至全美其他大城市都需提高警惕，不僅是近一周，而需有長期計畫，「每年選舉期間全國各地都會發生針對穆斯林、猶太人的暴力案件，如今中東地區目前戰火紛飛，而美國總統大選也步步臨近，兩者相加，格外敏感，官員和民眾都須提高警惕。」

華府 猶太 美國總統大選

上一則

停徵喬州燃油稅 坎普再次延至11/11

下一則

全美首例 喬州藥房將售醫用大麻油

延伸閱讀

Max Long 專精屋頂換新及維修承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long 專精屋頂換新及維修承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價
鹿群交配季 大華府行車須謹慎

鹿群交配季 大華府行車須謹慎
大華府北一女年會 劉秀蓉任新會長

大華府北一女年會 劉秀蓉任新會長
大華府客家同鄉會中秋聯誼 歌舞同樂

大華府客家同鄉會中秋聯誼 歌舞同樂

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)

休士頓「餃子館」突然歇業 粉絲悵惘

2023-10-02 02:00

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治