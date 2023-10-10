躲攔檢 馬州贓車撞樹 4青少年全燒死

馬州 喬治王子郡(Prince George's County)日前發生致命車禍，車內的四名青少年全部死亡，且被燒得面目全非，目前仍有一名尚未確認身分，警方表示該案件的車輛是贓車，先前從馬州Greenbelt被盜；此案引發社區民眾討論，民眾在悼念這四名青少年的同時，也指出解決青少年犯罪的問題需要大量人才和資源，不容小覷。

該車禍發生於9月29日，當晚8時左右，警方發現一輛起亞(Kia)Sorento汽車的臨時牌照已過期，試圖攔停，但該車加速逃走，警方調查發現該車輛與臨時牌照不匹配，決定進一步追查，沒過幾分鐘後，該車就在距警方2.5哩處發生嚴重車禍。

當時的駕駛員為14歲的斯萬(Marquay Swann)，車內另有三名乘客，包括15歲的科夫伊(Zyshaun Cuffey)、15歲的瑟爾曼(Serenity Sellman)，喬治王子郡警方表示，車內四人全部嚴重燒傷，第四名死者尚未確認身分。

目擊現場狀況的鄰居表示，當時車輛衝撞到大樹，「強烈到我感覺自己家都在震動」，隨後燒起熊熊大火；警方表示該車輛涉及Greenbelt的一起武裝劫車案，疑似作案青少年開車逃跑，不幸在事故中喪命。

涉及青少年的劫車案日前在大華府 不斷增加，馬州和華府尤其頻繁，立法者和官員們都想方設法打擊有組織的劫車犯罪，執法部門也成立專案小組，與地方教育 機構合作，減少青少年遊手好閒、曠課的問題等，關懷青少年的心理狀況。

不少民眾表示，此問題只是社會問題的冰山一角，也反映執法、教育、心理輔導等人才需要密切配合，因一次劫車行為會連帶生出其他犯罪，不僅導致他人財產損失，也會給作案的青少年及其家庭留下心理陰影，他們若想避免法律責任，恐將一輩子逃亡躲藏，若被繩之以法，在接受懲處後是否仍能重回正常生活，身心是否能恢復、融入社會等，都是一系列需要解決的問題。