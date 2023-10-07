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約翰霍普金斯大學彭博中心 華府啟用

記者張筠╱華盛頓報導
約翰霍普金斯大學全新的彭博中心日前啟用，是該校全新「政府與政策學院」的所在地。（學校提供）
約翰霍普金斯大學全新的彭博中心日前啟用，是該校全新「政府與政策學院」的所在地。（學校提供）

主校區位於馬州巴爾的摩的約翰霍普金斯大學(JHU)日前宣布，全新的「彭博中心」(Bloomberg Center)已在華府市區啟用，成為該校全新的「政府與政策學院」(School of Government and Policy)。

這棟彭博中心位於華府市中心賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)上，華府市長包瑟(Muriel Bowser)說，該大學的新學院將帶動華府市中心的發展，將附近社區打造得更有生命力，華府也更有潛力成為全球領袖聚集的地區，並促進華府教育機會的成長，進一步活絡就業市場。

約翰霍普金斯大學官員表示，政府與政策學院的使命在於「將學術研究和政策制定連接起來，讓教育者、立法者和領導者有良好的對話平台，匯集不同的觀點，在碰撞中互相啟發，並推動創新」，該校校長丹尼爾斯(Ron Daniels)也表示，這將提升約翰霍普金斯大學在華府的能見度和地位，更好服務首都的需要，與政府部門、智庫等機構合作。

這是約翰霍普金斯大學自2007年後，首次啟動一個新的學院，該校官員說，彭博中心將支持巴爾的摩和華府校區的所有活動，也歡迎各校區的師生、研究人員積極把握華府市中心的資源，體驗新學院的特色。

華府 教育 就業

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