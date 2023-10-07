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維州公校內性侵案 受害女求償3000萬

記者張筠╱維州報導

維州勞登郡(Loudoun County)公校一名女生2021年在學校廁所被男同學性侵，此事備受全國關注，一直以來也是大華府家長議論的焦點，該受害女生的家長4日提出3000萬元的民事訴訟，將勞登郡公校教委告上法庭，稱學校官員沒有妥善處理性侵案件；截至發稿前，勞登郡公校系統對此訴訟未予評論。

此案發生於2021年5月28日，該女生在維州Ashburn的Stone Bridge高中廁所被男同學性侵，根據訴訟文件，受害女生的家長在案發後被學校告知，不許談論此案，且公校官員也在事發後的三小時內向他們隱瞞施暴男生的位置信息。

該男生在此性侵案後被迫轉學，但又在同年10月6日性侵Broad Run高中的女同學，他目前被關在少年治療機構，接受監督緩刑，將持續至他滿18歲。

根據法律文件，受害女生化名朵爾(Jane Doe)，如今已滿17歲，她聲稱勞登郡公校系統沒有保護她，且在她向高中老師匯報遭性侵的狀況後，學校沒有予以妥善處理，讓她身心受傷。

朵爾的家人表示，勞登郡公校教委沒有將此案匯報給勞登郡警方，公校的一名諮商師起初也拒絕談論此性侵案，而是在電話中告訴女孩的家長，說「她在廁所被一名男同學打了」；法律文件顯示，在女孩的父親到學校辦公室抗議後，該高中官員才向警方報案，這讓女孩和家長非常失望，不少民眾也表示此案應更及時的有警方介入。

學校向警方報案後，朵爾留下聲明，並同意配合警方為期兩個月的調查，但法律文件指出，學校或執法機構沒有提供任何保護方案，朵爾6月1日試圖回到學校，但兩周後她因「身心受到極度創傷而就醫尋求治療。」

朵爾的家長批評學校沒有妥善處理性侵案，在保護學生的事上嚴重失職，且在案件發生後五個月才遲遲展開調查，要求3000萬元的賠償；受害家庭也不滿前勞登郡公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)的處理態度，齊格勒曾在2021年6月22日的一場公校教委會議上否認性侵案，甚至謊稱自己不知情。

該青少年涉及的兩起性侵案引起軒然大波，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)後來奉州長楊京(Glenn Youngkin)之命，對勞登郡公校系統展開徹查；多數社區支持州府的行動，對勞登郡公校官員處理性侵案的方式和態度非常失望，不少家長也批評公校沒有盡責，不重視學生的身心健康。

公校 性侵 維州

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