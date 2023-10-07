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鹿群交配季 大華府行車須謹慎

記者張筠╱華盛頓報導

華府逐漸入秋，美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)官員提醒民眾，10月開始進入鹿群的交配季節，民眾行車須多注意，若遇到鹿或其他動物，司機們應減速行駛，並長按喇叭趕走動物，也能提醒後方車輛。

美國汽車協會中大西洋分會大華府地區的發言人阿里(Ragina Ali)說，每年10至12月是鹿交配的季節，牠們的活動增多，意味著道路風險增加，「車輛撞上小鹿的概率增加，而近幾個月車輛修繕的成本也明顯增長，民眾出行應更謹慎，避免意外和不必要的開銷。」

數據顯示，2022年在馬州若遇到動物撞車事故，保險賠償平均為6300元，比五年前增長近六成，維州則為5500元，同期漲幅為40%。

阿里說，修車開銷急遽增長的原因主要在於，近幾年汽車都使用新技術，車輛的擋風玻璃、保險桿、後視鏡中的感測器和攝像頭等，「這些部件都能幫助司機在駕駛時保持安全，但若發生車禍，維修成本也會大大提升。」

阿里建議，在早晚高峰期間行車要更謹慎，「動物們在早晨和傍晚會更活躍」，若對方沒有來車，司機可以打開遠光燈，確保道路安全，沒有突然跑出來的小鹿或其他動物，如果真的遇到鹿，可以長按喇叭，用噪音趕走牠們。

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