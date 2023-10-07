魏海敏8日分享「京劇藝術及創新」

著名的京劇 表演藝術家魏海敏8日下午2時將在華府華僑文教服務中心帶來「京劇的傳統藝術及其創新之路」講座，她將從京劇源流談起，介紹京劇表演特色，梅蘭芳、梅派藝術及其影響，並回顧自己京劇職涯中的傳承與創新。

魏海敏11歲在父親鼓勵下進入劇校，幼年展現戲曲表演上的天賦，13歲首挑大樑擔任穆桂英一角，從此成為同學中的佼佼者，畢業後成為劇團台柱，文武兼備，勝任眾多劇目。

魏海敏的演藝生涯中有幾次轉捩點，1986年與吳興國共同嘗試將莎士比亞四大悲劇之一「馬克白」改編為新京劇「慾望城國」，轟動一時；1991年她前往北京 拜梅蘭芳幼子梅葆玖為師，深得梅派精髓；後來她又將希臘悲劇「Medea」改編為「樓蘭女」，自編自唱，並以西域民族樂曲、西藏梵唄與現代音樂取代京劇的鑼鼓配樂。

魏海敏今年獲亞洲文化協會(ACC)台灣基金會獎助，來美訪學，先後受教於周銘新、秦慧芬、陳永玲、童芷苓、梅葆玖等名師，擅長刻畫與演藝不同角色，扮演的舞台人物跨越流派，穿梭古今。她目前是國光劇團與當代傳奇劇場 兩大劇團的靈魂人物，也是魏海敏京劇藝術文教基金會負責人。

講座地點：901 Wind River Lane Gaithersburg MD 20878，線上同步Zoom ID：99658077291，密碼：123。