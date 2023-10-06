遭母猴遺棄 華府動物園幼猴由30飼養員扛養育

小猴子艾德哥爾。（國家動物園提供）

小猴子艾德哥爾(Edgar)目前堪稱華府 國家動物園 (National Zoo)最特別的動物之一，牠的獨特之處在於，養育牠的是動物園內的30多名飼養員，因牠的母親不願哺育牠。

馬林斯基(Becky Malinsky)是國家動物園的靈長類動物飼養員，她與其他動物管理員過去幾個月全心全意照顧著艾德哥爾，每周七天、每天24小時，無休排班，他們給艾德哥爾餵食營養品，也為牠打造溫暖的休息室，給牠毛絨玩具陪睡。

艾德哥爾的母親查瓦迪(Zawadi)今年7月中被發現懷孕，8月21日艾德哥爾順利出生，牠當時重400克，相當於2.5杯麵粉的重量，非常嬌小，臉龐皺巴巴的，還有一小撮白毛，相比之下耳朵很大。

艾德哥爾是一隻艾倫沼澤猴(Allen's swamp monkey)，該物種主要生活非洲中部的森林濕地，他們體型健壯，成年猴子皮膚表層多為灰綠色，臉頰會有長毛，腹部會混有一些淺色毛髮，幼崽在母親腹部休息時，淺色毛髮就起到一定的保護作用，避免天敵攻擊。

艾德哥爾出生不久就像其他的小猴子一樣依偎在母親懷裡，但幾天後動物飼養員才發現牠依賴的「母親」其實是牠的祖母萊拉(Layla)，而非親生母親，但萊拉已沒有母乳，這意味著若無人類介入，艾德哥爾終將餓死。

國家動物園曾嘗試幫助艾德哥爾與母親查瓦迪建立關係，試圖激發查瓦迪母性，動物飼養員將這對母子單獨放在一個小房間，但仍不奏效，「我們甚至給查瓦迪注射鎮定劑，然後將艾德哥爾放在牠身上，維持了幾小時後，查瓦迪仍想掙脫。」

動物園中必須人工飼養的動物並不少，但母親忽略孩子的案例相對較少，部分案例是母親或幼崽患有特殊疾病，國家動物園近幾年的類似案例發生在雲豹、樹懶、老虎、獵豹等物種中。

養育艾德哥爾所需的精力不容小覷，加上馬林斯基，共有30多人輪流照顧牠；艾德哥爾三周大時，動物園重新將牠帶回萊拉身邊，但萊拉雖然能接受艾德哥爾，卻不想再養育牠，做牠的「母親」。