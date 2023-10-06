遭母猴遺棄 華府動物園幼猴由30飼養員扛養育
小猴子艾德哥爾(Edgar)目前堪稱華府國家動物園(National Zoo)最特別的動物之一，牠的獨特之處在於，養育牠的是動物園內的30多名飼養員，因牠的母親不願哺育牠。
馬林斯基(Becky Malinsky)是國家動物園的靈長類動物飼養員，她與其他動物管理員過去幾個月全心全意照顧著艾德哥爾，每周七天、每天24小時，無休排班，他們給艾德哥爾餵食營養品，也為牠打造溫暖的休息室，給牠毛絨玩具陪睡。
艾德哥爾的母親查瓦迪(Zawadi)今年7月中被發現懷孕，8月21日艾德哥爾順利出生，牠當時重400克，相當於2.5杯麵粉的重量，非常嬌小，臉龐皺巴巴的，還有一小撮白毛，相比之下耳朵很大。
艾德哥爾是一隻艾倫沼澤猴(Allen's swamp monkey)，該物種主要生活非洲中部的森林濕地，他們體型健壯，成年猴子皮膚表層多為灰綠色，臉頰會有長毛，腹部會混有一些淺色毛髮，幼崽在母親腹部休息時，淺色毛髮就起到一定的保護作用，避免天敵攻擊。
艾德哥爾出生不久就像其他的小猴子一樣依偎在母親懷裡，但幾天後動物飼養員才發現牠依賴的「母親」其實是牠的祖母萊拉(Layla)，而非親生母親，但萊拉已沒有母乳，這意味著若無人類介入，艾德哥爾終將餓死。
國家動物園曾嘗試幫助艾德哥爾與母親查瓦迪建立關係，試圖激發查瓦迪母性，動物飼養員將這對母子單獨放在一個小房間，但仍不奏效，「我們甚至給查瓦迪注射鎮定劑，然後將艾德哥爾放在牠身上，維持了幾小時後，查瓦迪仍想掙脫。」
動物園中必須人工飼養的動物並不少，但母親忽略孩子的案例相對較少，部分案例是母親或幼崽患有特殊疾病，國家動物園近幾年的類似案例發生在雲豹、樹懶、老虎、獵豹等物種中。
養育艾德哥爾所需的精力不容小覷，加上馬林斯基，共有30多人輪流照顧牠；艾德哥爾三周大時，動物園重新將牠帶回萊拉身邊，但萊拉雖然能接受艾德哥爾，卻不想再養育牠，做牠的「母親」。
馬林斯基說，小動物的成長仍需要同類介入，否則牠們無法學習生存技能或培養行為模式，「艾德哥爾不能成天跟人類飼養員在一起，牠需要與其他猴子相處，這樣才能知道如何做一隻猴子」，目前國家動物園已嘗試幫助艾德哥爾融入另外三隻艾倫沼澤猴的生活圈，「雖然牠們無法做牠的父母，但同類相處對艾德哥爾更有益處。」
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