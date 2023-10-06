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馬州男被司機趕下車遭撞死 家人告Lyft

記者張筠／馬州報導

馬州43歲男子沃爾夫(Sidney Wolf)去年和朋友乘坐Lyft時，因與司機發生衝突，在高速公路上被趕下車，不幸被過往車輛撞到，當場死亡，他的家人日前提訴Lyft和該司機，抨擊Lyft沒有妥善培訓司機員工，導致慘案。

沃爾夫曾任前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)的員工，他是馬州克拉克斯堡(Clarksburg)的居民，去年7月23日凌晨，他和五名朋友在德拉瓦州的Dewey海灘約Lyft車，打算回到Bethany海灘附近的住處。

根據德拉瓦州高等法院(Delaware Superior Court)的法律文件，沃爾夫和朋友們凌晨1時23分上車，他們有五個人擠在中型休旅車的後排座，第六名乘客坐在副駕駛的位置，當車輛行駛到德拉瓦州沿海公路(Delaware's Coastal Highway)時，沃爾夫和朋友們發現該車的後備箱內有一名大約五歲的男孩。

雖然該男孩沒有被綑綁，但沃爾夫和朋友們仍擔心他的安全，因此向男孩問問題，但這時該Lyft司機勃然大怒，開始對乘客們大吼，並將車子停在公路的最左道，但沒有打開雙閃燈。

該司機對沃爾夫一行人破口大罵，並強行要求他們下車，沃爾夫和另一名朋友請司機換一個較明亮且安全的地方，這樣他們也能約另一輛Lyft，但該司機仍非常強硬的趕他們離開。

法律文件顯示，坐在後排的乘客試圖打開駕駛員側的車門，但車門被鎖住，無奈他們只好從右邊下車，相當於一下車就很可能被後方來車撞到，沃爾夫家人的代表律師斯柏克(Shanin Specter)說，沃爾夫當時第一個下車，一出車門就被過往車輛撞死。

沃爾夫留下妻子和兩名年幼的孩子，他的家屬將Lyft和趕人下車的司機告上法院，他們稱「Lyft沒有妥善監督司機員工，沒有做好培訓」，竟如此惡劣的對待乘客，甚至害人喪失性命，沃爾夫家人要求Lyft提供經濟賠償，斯柏克也計畫通過此案件，要求Lyft公司調整他們招聘司機員工的方式，杜絕將來再發生類似事件。

截至發稿前，Lyft未對此案件提供任何評論，而趕沃爾夫一行人下車的Lyft司機目前尚未面臨任何指控，而撞死沃爾夫的司機也未被指控。

Lyft 德拉瓦州 馬州

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