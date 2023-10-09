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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

Max Long 專精屋頂換新及維修承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊
專業的Max Long屋頂換新及維修，使您的屋頂亮麗耐用。
專業的Max Long屋頂換新及維修，使您的屋頂亮麗耐用。

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、商業屋頂換新及維修的公司，已有三十一年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，蠃得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、Siding或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407。

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