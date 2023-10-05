我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

調整小費薪資 馬州喬郡目標最低時薪13元

記者張筠／馬州報導
喬治王子郡推動調整小費薪資，目標五年內將餐飲業員工的最低時薪升至13元，保護民眾權益。（記者張筠╱攝影）
喬治王子郡推動調整小費薪資，目標五年內將餐飲業員工的最低時薪升至13元，保護民眾權益。（記者張筠╱攝影）

馬州喬治王子郡(Prince George's County)政府日前提出調整餐飲業小費薪資(tipped wage的計畫，目標在五年內將最低時薪提升至13元，向華府看齊，該郡立法者也呼籲提高餐飲行業薪資制度的透明性，讓餐飲顧客、雇主和員工們都能更好的適應薪資調整。

華府調整小費薪資的「82倡議」(Initiative 82)今年5月實行，目標在2027年讓服務業人員與無小費雇員的最低時薪持平，最終達到取消「小費抵免」(tip credit)規定的目的，這意味著服務業雇主們將支付員工固定的薪資。

馬州的蒙郡(Montgomery County)和喬治王子郡相繼學習華府這項行動，根據喬治王子郡政府4日提出的計畫，該郡目標在五年內把最低工資標準從每小時3.63元逐步升至13元，不過該郡立法者也表示，期間可能提出修訂案，將此進程加快至三年。

主推此措施的郡議員巴勒斯(Ed Burroughs)說，該計畫是為了保護數千名餐飲工作者的利益，他們目前的薪資低於標準，生活品質無法保證，「當前他們的最低時薪不到4元，以這樣的經濟條件要養家糊口，基本不可能。」

巴勒斯也說，喬治王子郡在調整小費薪資的過程中也會注重透明度，一定程度上避免華府推進「82倡議」時的分歧和困難；此外若該計畫順利推進，政府也將給民眾一段適應的時間，熟悉不同費用的定義和去向，「民眾仍需按以往的習慣及方式支付小費，這會進入服務生的囊中，而服務費(service fee/charge)則由餐廳所得。」

馬州餐廳協會(Restaurant Association of Maryland)批評，若此計畫通過，在喬治王子郡用餐的費用將更高，該協會資深副主席湯普森(Melvin Thompson)說，餐廳雇主需要補貼不斷增長的人力成本，服務費升高，消費者每頓飯的開銷必然增加。

巴勒斯承認消費者將支付更多費用，「但其他行業本就如此，該措施只是將餐飲行業調整得更有序，保護雇員們的利益」。

喬治王子郡郡議員哈里森(Sydney Harrison)說，此計畫也將打擊薪資盜竊(wage theft)，整頓雇主苛扣員工薪資並隱瞞的惡劣現象，「消費者理所當然的認為小費一定會進入員工口袋，但很多時候，事實並非如此」；他也表示，推行該計畫並不是要懲治小商家，而是重在建立清晰、透明的問責制，讓喬治王子郡的餐飲行業能有更穩健的發展。

華府 馬州 最低時薪

上一則

西北大學提供試劑 免費替350戶測水質

下一則

新港汽車共享計畫 每小時20元租特斯拉上路

延伸閱讀

馬州33%高中生被評未達升學標準 但大一表現出色

馬州33%高中生被評未達升學標準 但大一表現出色
新州最低時薪明年漲至15.13元 超過州長原定目標

新州最低時薪明年漲至15.13元 超過州長原定目標
德州人不愛給小費 但比加州多

德州人不愛給小費 但比加州多
餐館小費

餐館小費

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

2023-09-27 13:54
AI在金融機構決定是否放款時的份量越來越重。（取自福斯電視台畫面）

貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你過去這些紀錄

2023-09-28 17:39
芝加哥航管局與國泰航空宣布，10月3日起恢復歐海爾機場往返香港的直飛航班。(國泰航空臉書)

終於復飛 國泰航空芝加哥直飛香港 10月3日復航

2023-09-28 09:55
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

有精神問題？槍殺北卡大副教授 齊太磊要求換律師

2023-09-27 14:58
返校日國王的女性造型打扮，導致學校扛不住外界批評。（摘自ABC13電視台畫面）

他是返校日國王但外型氣質卻像「她」 德州高中掀議論

2023-09-27 17:39

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安