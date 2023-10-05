調整小費薪資 馬州喬郡目標最低時薪13元

喬治王子郡推動調整小費薪資，目標五年內將餐飲業員工的最低時薪升至13元，保護民眾權益。（記者張筠╱攝影）

馬州 喬治王子郡(Prince George's County)政府日前提出調整餐飲業小費薪資(tipped wage的計畫，目標在五年內將最低時薪 提升至13元，向華府 看齊，該郡立法者也呼籲提高餐飲行業薪資制度的透明性，讓餐飲顧客、雇主和員工們都能更好的適應薪資調整。

華府調整小費薪資的「82倡議」(Initiative 82)今年5月實行，目標在2027年讓服務業人員與無小費雇員的最低時薪持平，最終達到取消「小費抵免」(tip credit)規定的目的，這意味著服務業雇主們將支付員工固定的薪資。

馬州的蒙郡(Montgomery County)和喬治王子郡相繼學習華府這項行動，根據喬治王子郡政府4日提出的計畫，該郡目標在五年內把最低工資標準從每小時3.63元逐步升至13元，不過該郡立法者也表示，期間可能提出修訂案，將此進程加快至三年。

主推此措施的郡議員巴勒斯(Ed Burroughs)說，該計畫是為了保護數千名餐飲工作者的利益，他們目前的薪資低於標準，生活品質無法保證，「當前他們的最低時薪不到4元，以這樣的經濟條件要養家糊口，基本不可能。」

巴勒斯也說，喬治王子郡在調整小費薪資的過程中也會注重透明度，一定程度上避免華府推進「82倡議」時的分歧和困難；此外若該計畫順利推進，政府也將給民眾一段適應的時間，熟悉不同費用的定義和去向，「民眾仍需按以往的習慣及方式支付小費，這會進入服務生的囊中，而服務費(service fee/charge)則由餐廳所得。」

馬州餐廳協會(Restaurant Association of Maryland)批評，若此計畫通過，在喬治王子郡用餐的費用將更高，該協會資深副主席湯普森(Melvin Thompson)說，餐廳雇主需要補貼不斷增長的人力成本，服務費升高，消費者每頓飯的開銷必然增加。

巴勒斯承認消費者將支付更多費用，「但其他行業本就如此，該措施只是將餐飲行業調整得更有序，保護雇員們的利益」。

喬治王子郡郡議員哈里森(Sydney Harrison)說，此計畫也將打擊薪資盜竊(wage theft)，整頓雇主苛扣員工薪資並隱瞞的惡劣現象，「消費者理所當然的認為小費一定會進入員工口袋，但很多時候，事實並非如此」；他也表示，推行該計畫並不是要懲治小商家，而是重在建立清晰、透明的問責制，讓喬治王子郡的餐飲行業能有更穩健的發展。