聯邦議員遭攻擊 華府今年逾750劫車案

華府今年截至目前，已有逾750宗劫車案，至少113名嫌犯被捕。（記者張筠╱攝影）

德州民主黨聯邦眾議員奎拉(Henry Cuellar)3日晚在華府 住家附近被劫車，奎拉沒有受傷，車輛也在短時間內尋回，但華府的劫車犯罪問題再度成為全國民眾及立法者的關注焦點；警方表示，今年截至目前，華府已有逾750起劫車事件，其中75%涉及槍枝，且犯罪分子明顯年輕化，被捕的113人中有65%為青少年。

奎拉的幕僚長霍奇伯格(Jacob Hochberg)表示，奎拉3日晚在Navy Yard的住家附近停車時，突然被三名武裝分子攻擊，車輛被搶走，「幸運的是奎拉沒有受傷，警方也迅速找回他的車輛。」

華府警方調查服務局助理局長赫勞德(Carlos Heraud)表示，國會警察主導本案件的調查，不過根據華府數據，今年迄今為止，全市已有逾750起劫車案件，其中75%涉及槍枝，且越來越多犯罪分子為16至17歲的青少年。

赫勞德說，華府警方已成立打擊劫車犯罪的專案組，並指派十多名警探，與聯邦執法部門合作，「打擊此類犯罪的方法必須非常靈活，青少年每天都在變化，這些有組織的犯罪團伙最常在周四晚上至周一早晨作案」，因此每周四晚上8時至每周一早晨4時為專案組的重點巡邏時段。

警方表示，劫車案件在全市都有發生，這增加執法難度，「我們必須實時、大範圍巡邏、排查，不讓任何一個社區成為犯罪問題滋生的地方」。

華府今年已有至少113人因劫車被捕，65%為青少年，警方尚未確定青少年犯罪問題劇增的具體原因，但猜測與社交媒體的信息流動有關，「年輕人容易被社交平台上的獵奇內容吸引，因此惡作劇去搶劫」，教育 疏失也可能是犯罪率增長的原因，青少年遊手好閒，自然容易誤入歧途。

華府警方每日與華府的聯邦檢察官、華府檢察長合作，並探討應由哪個機構承擔責任，懲戒犯罪的青年人，同時也推行預防性的教育方案。

赫勞德建議駕駛員在上下車時動作快一點，並警惕周遭環境，要及時鎖車，不要讓犯罪分子趁虛而入，此外他也提醒民眾若要在車內休息，不要打開車燈，「許多車輛在啟動後會自動開燈，這很容易吸引犯罪分子的注意，讓他們知道某輛車裡有人，若駕駛員沒有馬上鎖車，或等待許久後才駕車離開，反而更可能被劫」。

若真的遇到武裝劫車，一定要配合劫持者，「車輛只是身外之物，千萬不要為了保護財產而犧牲性命」，赫勞德也建議，被劫者在安全後應盡快向警方報案，並盡量詳細的描述犯罪分子特徵，「通常他們會戴面罩，包括口罩 、滑雪面罩，甚至醫用口罩等，就算難以辨認，任何線索都有助於執法」。