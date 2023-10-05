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肯定華裔成就 美國華人博物館金燈籠獎10/13頒獎

華盛頓訊
美國華人博物館13日晚在甘迺迪中心劇院舉辦「金燈籠獎」頒獎慶典。（主辦方提供）
美國華人博物館13日晚在甘迺迪中心劇院舉辦「金燈籠獎」頒獎慶典。（主辦方提供）

華府的美國華人博物館(CAMDC)13日晚7時30分，將在甘迺迪中心劇院舉行第三屆「金燈籠獎：靈感迸發之夜」頒獎慶典，這不僅是博物館周年紀念傳統，更是慶祝華裔成就、肯定他們貢獻的儀式。

博物館館長David Uy表示，此頒獎慶典是一個面向所有人的晚會，邀請不同文化地域背景的民眾參加，活動內容包括激勵人心的故事講述、生動的傳統文化和藝術表演，「旨在彰顯美國華裔的精神」。

2023年的「金燈籠」獲獎者有詩人、作家、活動家湯亭亭(Maxine Hong Kingston)；電視節目主持人、企業家、人道主義者靳羽西(Yue-Sai Kan)；刑事鑑識專家李昌鈺；前國防部職業副助理部長和亞太裔美國人倡導者Bel Leong-Hong等，多位美國國會議員、外交官和亞裔駐美大使，以及商界、藝術界、文化界、媒體和社區的傑出領袖都將出席。

頒獎慶典上有傳統中國文化表演及現代藝術娛樂節目，包括中國傳統旗袍舞、大合唱，盲人鋼琴家Liu Hao的演奏、武術表演，Brian Eng帶來的爵士六重奏等。

活動詳情及訂票可登錄：https://shorturl.at/dfzZ7，建議穿著商務休閒或亞洲風格的服飾。

博物館 華裔 亞裔

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