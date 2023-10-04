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白宮花園之旅14、15日免費開放 現場發票

記者王稚融／綜合報導
遊客們參觀白宮內的的賈桂琳‧甘迺迪花園。（美聯社檔案照）
遊客們參觀白宮內的的賈桂琳‧甘迺迪花園。（美聯社檔案照）

白宮宣布，又到了每年秋季白宮花園向公眾開放的時間，將於10月14日(周六)和10月15日(周日)開放兩天，時間自上午10時至下午4時半。門票免費，將按照先到先得的原則分發，每人僅分發一張。現場接受索票。

國家公園管理局將於開放日當天的早上8:30開始在白宮遊客中心外(賓夕法尼亞大道西北1450號)分發門票。拿到門票後，民眾可以通過西北15街，E街西北和憲法大道西北之間，靠近童子軍紀念碑的入口進入南草坪。15th Street NW和Alexander Hamilton Place NW並將設有ADA無障礙入口。

華盛頓總統在建白宮時就規畫前後都有花園，並從菸草農戴維·伯恩斯(Davy Burns)的手中購買了現在南草坪的土地，再由皮爾斯家族 (Pierce family)購入北面的土地，但直到第一位入主白宮的亞當斯總統才開始闢建花園。

傑佛遜總統入主後，對花園進行了重新設計，並種了數百棵樹苗，開創了植樹的傳統，可惜據這些樹沒有一棵存活至今。到了門羅總統又舉辦植樹活動，並聘請了被認為是第一位白宮專職園丁的比才(Bizet)。繼任的亞當斯總統則是狂熱的園丁，他是第一位在花園種植觀賞樹木、果樹、香草和蔬菜等的總統。

1876年，為了紀念建國100周年，海斯總統開始了種植紀念樹的傳統。如今，這樣的紀念樹已有數十株。

1902年， 羅斯福總統夫人伊迪絲在橢圓形辦公室外設計了一座殖民時期花園，1913年，威爾遜總統的第一任妻子艾倫將其改建為今天的「玫瑰園」，甘迺迪總統又將玫瑰園重新設計成可舉行戶外儀式的場所。如今在玫瑰園舉行的活動包括年度火雞赦免以及其他總統儀式和演講。1969年，詹森總統夫人創建了第一個兒童花園，1971年，尼克森總統的女兒特里西亞在玫瑰園結婚。如今，南草坪用於舉辦一年一度的復活節滾彩蛋活動和其他大型活動，可容納1000多名觀眾。

白宮花園之旅是一年一度的傳統，通常在春季的一個周末和秋季的另一個周末舉行。今年春季巡迴時間為4月1日至4月2日。白宮開放參觀的幾個花園包括賈桂琳‧甘迺迪花園、白宮廚房花園和玫瑰園，可以在東花園觀賞鬱金香、風信子、菊花等花卉。玫瑰園裡可以看到的植物包括玉蘭花樹、凱瑟琳海棠樹和各種玫瑰。

白宮 亞當斯 復活節

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