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大華府立人合唱團7日開始練唱 歡迎愛好者加入

華府訊

大華府立人合唱團是維州華人成人合唱團，開團至今已有30年，每年初秋開始整年的活動。今年的合唱練習將於10月7日開始，每月計畫練唱二至三次每周六晚6時至8時15分，練唱地點在Jim Scott Community Center (formerly Providence Community Center) 。地址: 3001 Vaden Dr., Fairfax, VA 22031. 位於Vienna Metro station 附近。

來勢洶洶的疫情，去年接近尾聲，立人合唱團愛好歌唱的團員們，開始了周末的練唱及周年音樂會的表演排練，與親朋好友們分享同樂。今年的課程，完全恢復過去的安排。由經驗豐富的張翠蝶老師繼續帶領合唱團，在嚴謹耐心的指導下，團員們用心努力，希望提高每個人的表演水準及和聲。張翠蝶老師上課時風趣又有內涵，時時穿插著不少笑語聲。

課堂上，張翠蝶鼓勵團員發揮個人的歌唱潛能，更不忘講授一些音樂常識及歷史，供給大家多元性的認知。

今年張翠蝶老師選好了許多美妙動聽的歌曲，歡迎喜好唱歌的朋友隨時報名加入立人合唱團這個溫馨的大家庭，一起在交友聯誼、同聲高歌、戶外踏青之餘，將學到的歌聲分享給親朋好友及社區內的中美朋友。有興趣的歌友可聯絡：陳怡靜(571-243-6343)、徐安華(703-638-4399)、或寄Email至：[email protected]

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