大華府客家同鄉會中秋聯誼 歌舞同樂

桐花合唱團演唱「食飽吂」、「撐船調」。(主辦單位提供)

大華府 客家同鄉會日前在蓋城博樂公園(Bohrer Park)舉辦中秋節聯誼會。當天雖然風雨交加，但仍有近70位熱情的鄉親們前來參加，僑教中心主任郭大文也㩦眷到場同樂。

大華府客家同鄉會顧問張芬瑩帶領大家跳排舞。(主辦單位提供)

聯誼活動由年輕的客家子弟陳冠庭主持，以流利的客家話開場問候鄉親，接著同鄉會會長黃彥霖致歡迎詞，感謝工作團隊的辛勞和鄉親們的支持，郭大文主任在致詞中肯定客家鄉親的團結和諧。

大華府客家同鄉會顧問潘志中和夫人黃秀媚載歌載舞表演「原鄉情濃」。(主辦單位提供)

同鄉會爲鄉親們準備了美味的便當和應景的月餅和柚子。大家在享用午餐的同時，也欣賞了豐富的娛樂節目。桐花合唱團在指揮張翠蝶的帶領下演唱了兩首動聽的客家歌曲「食飽吂」和「撐船調」，贏得熱烈掌聲。接著顧問潘志中和夫人黃秀媚頭戴斗笠，身穿有桐花圖案的上衣登場，載歌載舞地表演了輕快俏皮的客家風味歌曲「原鄉情濃」，叫好叫座，博得滿堂采。

主持人陳冠庭(右一)、大華府客家會長黃彥霖(右六)、僑教中心主任郭大文(左六)和理事顧問合影。(主辦單位提供)

理事郭于華主持的「比手畫腳」遊戲，趣味橫生，現場歡聲笑語不斷，大家玩得不亦樂乎。最後由顧問張芬瑩帶著大家跳排舞，鄉親們不分老少，一起下場聞樂起舞，欲罷不能，將聯誼活動的氣氛帶到最高點。大家在歡樂樂中相約下次再聚。

大華府客家同鄉會表示歡迎眾鄉親加入客家同鄉會的大家庭，可到客家同鄉會的網站

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