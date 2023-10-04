馬州33%高中生被評未達升學標準 但大一表現出色

馬里蘭州教育委員會考慮改進對學生的評估方式，以便更準確了解他們是否準備好升大學的能力。（美聯社）

根據非營利組織美國研究所(American Institutes for Research，簡稱AIR)分析馬里蘭州「準備好升大學」(college readiness)的指標，認為該指標對多達35%到53%的學生的程度評估有誤差，因此馬州教育 委員會(Board of Education)可能會改進該州對學生的評估方式。

2021年，馬州州議會(Maryland General Assembly)通過名為「馬里蘭未來藍圖」(Blueprint for Maryland’s Future)的教育改革方案，並以大學和就職準備情形(College and Career Readiness ，簡稱CCR)的標準為其核心目標，目的是衡量學生是否準備好接受兩年制或四年制的中學後教育，並準備好進入職場，並與公私立單位合作來改進CCR的內容。

2022年，馬州教育委員會制訂暫時性CCR標準，為更長遠的永久性標準鋪路。根據暫時性CCR，如果10年級學生的英文成績和代數一、代數二或幾何學的成績超過基準，則被評定為「準備好升大學」；或學生在SAT的數學考試達520分，也可用來證明他們準備好升大學。

馬州督學喬度理(Mohammed Choudhury)日前以書面報告說明，AIR的調查對馬州制訂CCR標準提出重要見解，教育官員和主管將參考該研究來制訂與審核新的CCR標準。

AIR說明該單位評估高中生上大學後的表現，特別是在大學第一學期所修的課程學分，來衡量暫時性CCR的評估標準是否能準確判斷學生的素質。

AIR分析2017年到2021年畢業的高中生的大一成績，但沒有將當時剛建立的馬州的綜合評估計畫(the Maryland Comprehensive Assessment Program，簡稱MCAP)列入參考，並說AIR目前的分析不一定能用在未來的學生群體。

儘管如此，AIR的結論是暫時性CCR的標準對「準備好上大學」的分類有誤差。依據是學生在大一修得數學學分，只有35%的高中生被CCR正確歸類為「準備好升大學」，但有5%的學生無法通過大一數學成績也被歸類為「準備好升大學」。

該研究的主要研究員李克斯(Jordan Rickles)日前向教育委員會說明，有將近33%CCR認為不到升學 標準的學生，在大一的課程中表現出色。

AIR 分析說暫時性CCR標準在不同學科中的準確率分別在47%到65%之間。

另外，對某些族群像是黑人、拉丁裔、英語學習生、殘障生與家境清寒的學生，暫時性CCR對其評估的平均準確率低於60%。

綜合來說，AIR建議高中生的GPA至少要達到3，就可以更準確顯示準備好升大學的能力。並建議提供給高中生的課外輔導，培養學生在大學需要的技能與知識，包括批判性思考、自我學習和學校課程沒教的其他技能。