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汽油吹葉機 蒙郡明年7月禁售、後年7月禁用

記者黃曉文／綜合報導
馬州蒙郡將禁止銷售和使用汽油「吹葉機」， 銷售禁令將於明年7月1日生效，使用禁令則於後年7月上路。(路透)
馬州蒙郡將禁止銷售和使用汽油「吹葉機」， 銷售禁令將於明年7月1日生效，使用禁令則於後年7月上路。(路透)

馬州蒙郡(Montgomery County)議會日前通過法案，將禁止銷售和使用汽油「吹葉機」。銷售禁令將於2024年7月1日生效，禁止使用將於2025年7月1日生效，立法目的是噪音管制及環境保護。

該法於2022年由議員阿爾伯諾茲(Gabe Albornoz)提出，全郡將禁止銷售和使用汽油吹葉機或吸塵器，環境保護部門會制定一套計畫，汽油設備擁有者若是轉換成電動設備，可獲得部分補償。

該禁令違反者，初犯罰款500美元，屢犯罰款750美元。前幾個月的執法將主要集中在禁令教育上，並不會立即開罰。

該禁令將由環境保護部官員執行，通過照片證據接受民眾的投訴，或者聽取至少兩名目擊證人的意見。員警將不會參與執法。

議員巴爾科姆(Marilyn Balcombe)擔憂將有居民會在知道禁令後，一看到違反的鄰居，就馬上打電話給警察。她說，「當看到有人違反禁令，我們不該報警。」

此前一些行政區已開始禁用汽油吹葉機。如Somerset、Chevy Chase Village、the town of Chevy Chase，與華府都在2022年開始實施禁令。

回收補償金的細節仍未定調。補償金的目的是減低小型園藝公司與承包商的轉換成本。目前提案是以舊換新將提供100美元。補償金僅限個人和企業，不提供給市政部門和學校。議員加萬多(Will Jawando)針對補償條例提出修正案，提出獲得補償金不需要以舊換新。在法規生效之前，議會將決定發放方式與資格。

議員Natali Fani-González表示，園藝工作者大多是移民社群，需要時間宣導禁令與新工具。她要求特別針對拉美族群，在公共服務部門告示，並且在西班牙語的廣播與電視台播放廣告。

巴爾科姆對此表示支持，她說，「我擔憂知道的人會得到錢，但是日復一日真正在工作的人，卻不知道補償金的存在。」

議員卡茲(Sidney Katz)提案要求零售商要展示標牌，通知客戶即將實施的銷售禁令，直到該禁令生效。

馬州蒙郡將禁止銷售和使用汽油「吹葉機」， 銷售禁令將於明年7月1日生效，使用禁令...
馬州蒙郡將禁止銷售和使用汽油「吹葉機」， 銷售禁令將於明年7月1日生效，使用禁令則於後年7月上路。(Getty Images)

該法歷經多次修正與辯論。阿爾伯諾茲對於對該法所花費的時間表示沮喪，也提出真正的園藝工作社群參與度不足的問題。

在一年前聽證會上，社區成員對該法表達了不同的看法，一些人支援禁令的環境保護目標，一些農民則表示擔心這將使他們的工作更加困難。

郡長艾瑞奇(Marc Elrich)的發言人表示，他計畫將會簽署該案。

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