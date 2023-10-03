禁無現金交易 華盛頓特區上路

華盛頓特區將從1日起禁止某些企業「拒絕現金支付」，規定在直接交易中，餐廳、酒吧、零售店等企業不得拒絕現金或張貼不接受現金的標誌。（美聯社）

華盛頓特區將從1日起實施一項禁止某些企業拒絕現金支付的新法律，規定在直接交易中，餐廳、酒吧、零售店等企業不得拒絕現金，或對現金支付收取更高的價格、或張貼不接受現金的標誌，但網路、郵件和電話交易不受該法律約束。

雖然特區議會的禁止無現金企業的法案早在2021年就通過，但該法案將在2024會計年度才獲得可以執行的資金，這意味著該立法於10月1日生效，但是令民眾關注的是，甚至連華盛頓特區議會主席菲爾·門德爾森(Phil Mendelson)似乎也不確定，未來行政部門是否準備好執行。

在全美大城市犯罪率激增的情況下，一些企業不再使用現金來防止入室盜竊，無現金的電子支付早已成為趨勢，如大型沙拉連鎖店Sweetgreen早在2016年起曾推動全數位化，以減少現金支付及處理這些電子支付的時間和勞動力成本下降。但面臨強烈反對後，Sweetgreen在2019年撤銷了這項政策，人們認為該政策歧視 沒有銀行帳戶或信用卡 的人，這群人以老年人、低收入 者和有色人種為主。

2019年，時任市議員的戴維·格羅索(David Grosso)提出該法案時表示，「禁止使用現金是一種歧視性做法」，因為禁用現金對10%沒有銀行帳戶者，及另外25%銀行帳戶不足且無法使用信用卡的的市民，在生活上造成不便。多年來，無現金政策一直備受爭議，而且常常被認為具有歧視性。

華盛頓特區議會在2020年通過了禁止零售商歧視現金支付的立法，據悉，全美一些州和城市也有類似禁止無現金立法，包括麻州、加州和紐約市。但因時機不對，在新冠疫情流行期間，許多企業都採用數位化方式來限制接觸並誤以為可以防止病毒傳播，以致於無法執行該法律。

其實，禁止無現金政策並不意味著電子支付趨勢會放緩，金融服務公司Square報告稱，其華盛頓特區的無現金客戶比例從2019年的15%躍升至2021年的近40%。許多像Sweetgreen這樣的企業雖仍會接受現金，但行動訂購和利用應用程式的獎勵計畫仍然龐大，尤其是在休閒領域。國民公園球場也於2021年實現無現金化，球迷可以在體育場內將現金兌換成「Nats Bucks」使用。