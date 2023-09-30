全美最佳衛生間 BWI機場奪冠

巴爾的摩華盛頓國際(BWI)機場被評為美國最佳衛生間的獲勝者。(BWI機場提供)

第22屆年度美國最佳衛生間競賽主辦單位Cintas日前宣布，巴爾的摩華盛頓國際(BWI)機場被評為美國最佳衛生間的獲勝者。作為2023年競賽獲勝者，BWI將獲得包括Cintas UltraClean衛生間清潔服務以及價值2500元的用於衛生間清潔和管理的Cintas產品和服務等獎品，同時BWI也將獲得進入美國最佳衛生間名人堂。

BWI機場新建的衛浴設備在2023年4月首次亮相，那是耗資5500萬元的改造項目的一部分。衛生間有明亮、寬敞、全封閉的隔間、非接觸式固定裝置以及個人哺乳室、成人更衣室或家庭協助室。每個衛生間都配備了最先進的智慧衛生間系統，整合了變色LED隔間占用燈和顯示當前可用情況的數位看板，顯示當前可用情況。官員表示，智慧衛生間系統還提供即時庫存追蹤和託管服務的使用數據，可以最大限度地提高乘客容量，同時增強了整體乘客體驗。

BWI機場執行董事兼首席執行官Ricky Smith表示：「我們很榮幸能夠獲得Cintas和競賽選民的認可，因為我們致力於提供積極的乘客體驗和出色的設施。乘客將衛生間視為機場的首要設施。這就是為什麼我們如此努力提供富有創意、乾淨且溫馨的衛生間，讓旅行變得更加愉快。」

根據清潔度、視覺吸引力、創新性、功能性和獨特的設計元素，主辦的Cintas Corporation在今年7月公布本年度美國最佳衛生間競賽前10名決賽入圍 的機場，再由公眾參與票選優勝者。

「公共衛浴設備的狀況會對公眾對企業的看法產生很大影響」Cintas行銷經理Julia Walsh說，「最後BWI國際機場會獲選，因為衛生間明亮通風，乾淨整潔，擁有自然光和行李空間。我們很自豪能夠將它們評為美國最佳衛生間機場。」

總部位於辛辛那提的Cintas公司是一家財富500強上市公司，在納斯達克全球精選市場交易。它提供製服、墊子、拖把、衛生間用品、急救和安全產品、滅火器和測試以及安全培訓等產品，幫助客戶做好準備工作 (Ready for the Workday®)，這些產品和服務有助於保持超過一百萬家各種類型和規模的企業客戶的設施和員工清潔、安全在最佳狀態，自信地開門營業。