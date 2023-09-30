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聯邦政府關門倒數 華府小商家備戰

記者陳曼玲／綜合報導
民眾舉牌抗議國會共和黨議員執意讓聯邦政府關門。(路透)
民眾舉牌抗議國會共和黨議員執意讓聯邦政府關門。(路透)

隨著聯邦政府可能即將再度關閉，不僅是當中的政府員工受到影響，對於住在華府特區、馬里蘭州和維吉尼亞州與政府合作的民眾和企業將遭受經濟衝擊，華府的小商家則正在準備應對。

最近一次政府關閉是在2018年，根據華府財務總長(Chief Financial Officer)的報告，2018年政府連續關閉35天，導致華府特區損失4740萬元的收入。

在距離國會大廈幾條街外的賓西法尼亞大道(Pennsylvania Avenue)上，曾經遭遇過政府關門的小商家，對政府可能再次關閉而感到憂心。

像是國會山(Capitol Hill)附近的一些老商家，頗受國會議員們青睞的湖南王朝中餐館(Hunan Dynasty)和鷹鴿餐廳(Hawk & Dove)，為當地的政府工作人員、遊說團體和遊客提供服務。如果聯邦政府關門，這些顧客可能就不再上門光顧。

鷹鴿餐廳的合夥人之一強森(Tom Johnson)回憶上次政府關閉時，一開始還有人來餐廳消費，但是隨著政府持續的關閉，人們開始變得緊張不外出消費，使餐廳生意受到打擊。

湖南王朝餐館的齊提姆(Tim Qi)也說，當時該餐廳失去生意和遊客，顧客變得少多了。

馬州和維州的國會議員說，該地區有16多萬名聯邦工作人員，當這些人失去工作，不僅損害餐廳的生意，也使秋季的旅遊業蕭條。

疫情流行期間，大華府地區很多小商家和餐館都相繼關門。國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)說有許多人仍努力從疫情的損失中站起來，政府關門將造成另一次的打擊。

聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)說，秋季可能是旅遊業、餐飲業和路邊攤生意最好的時期之一，在2016年政府關閉時就看到這些商家慘澹的狀況。

聯邦政府當中有許多約聘人員，政府關門而無法獲得拖欠的工資，將遭受危急生計的損失。

在聯邦執法部門工作的約聘人員路易絲(Louise，化名)說她估計在聯邦政府裡工作的人員，每4或5個人當中就有一個是約聘人員，她擔心這些人永遠都拿不到損失的工資。

路易絲說她曾是聯邦的雇員，也經歷了2018年的政府關閉，之後她成為約聘人員，學會要準備充分資金應急。但當她一想到在聯邦的執法人員、空中交通管制員、安檢員或其他緊急雇員，在政府長期停工後拿不到工資，而不得不去救濟中心領食物，覺得相當可悲。

參議員華納（Mark Warner）和參議員凱恩（Time Kaine）在上次政府關閉時，計畫立法補發約聘人員的工資，但未能獲得國會通過。

聯邦政府關門在即，華府特區、馬里蘭州和維吉尼亞州與政府合作的民眾和企業將倍受衝擊...
聯邦政府關門在即，華府特區、馬里蘭州和維吉尼亞州與政府合作的民眾和企業將倍受衝擊，華府的小商家正在準備應對。(路透)

華府特區 聯邦政府 政府關門

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