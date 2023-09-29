我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

大華府祭孔大典 讚尊師重道文化

記者王稚融／綜合報導
蒙郡郡長Marc Elrich全程參與大華府第19屆視訊與實體祭孔大典。(主辦單位提供)
蒙郡郡長Marc Elrich全程參與大華府第19屆視訊與實體祭孔大典。(主辦單位提供)

華府地區第19屆視訊與實體祭孔大典於日前在中華民國華僑文教服務中心舉行，並遵守大華府地區政府對防疫的規定，在釋奠典禮現場僅有正獻官與五位分獻官代表，四位禮生，數位佾生和數位祭孔大典委員會委員協助典禮程序進行；再經由網路平台以多媒體方式全球播放展示視訊祭孔大典釋奠典禮。蒙哥馬利郡郡長Marc Elrich全程參與大典。

今年的大典由中華民國中央研究院伍琨玉院士擔任祭典正獻官主持祭祀，中華會舘副主席鄭文彬、維吉尼亞州教育委員會委員葛延台、馬里蘭州教育委員會委員郭純岑、文教中心主任郭大文、駐美代表處教育組廖文安為分獻官，陪祭官由大華府地區各中文學校校長擔任。

當天適值秋分，室外風雨交加，而室內莊嚴肅穆，典禮於上午11時開始，為時一小時，完全按照傳統古禮，典雅高貴。典禮結束後，中華民國僑務委員會副委員長呂元榮視頻賀詞。

蒙哥馬利郡郡長Marc Elrich全程參與祭孔大典，他今年5月間剛訪問過台灣。他在致詞中表示，蒙郡是一個多元化社會，讚揚孔子對教育多元化，及有教無類的精神，影響後世甚鉅，更認為尊師重道的重要性，讚揚中華文化活動。他宣告9月28日為蒙郡孔子日。聯邦眾議員Jamie Raskin亦派代表致詞。

李氏教育基金會代表郭逸媛現場頒發獎狀與獎金給參加9月9日第四屆儒家思想與中華文化多媒體簡報比賽優勝的五隊十位學生與指導老師。

每年祭孔大典委員會都會用最能代表孔子思想的章句，中英文對照，製作成精美的書籤，分送給與會人士和各界友人。今年製作的書籤採用的是論語學而篇；子曰：「道千乘之國。敬事而信，節用而愛人，使民以時。」白話語譯是「治理一個擁有千輛兵車的大國，務必謹慎政事而取信於民，同時還要節省財用而愛護人民，使用民力也要適時，最好揀在人民空閒的時候。」對儒家思想與中華文化有興趣者可至www.wmcmcc.org瞭解詳情。

大華府地區第19屆視訊與實體祭孔大典於日前假中華民國華僑文教服務中心舉行。(主辦...
大華府地區第19屆視訊與實體祭孔大典於日前假中華民國華僑文教服務中心舉行。(主辦單位提供)

教育 中華民國 華府

上一則

費城議員收受贓款 遭控罪

下一則

舉報違規被炒 新州女機師提告公司

延伸閱讀

聯邦政府若關門 大華府逾30萬雇員、軍人衝擊大

聯邦政府若關門 大華府逾30萬雇員、軍人衝擊大
大華府中華文化多媒體簡報比賽 選手能說能演

大華府中華文化多媒體簡報比賽 選手能說能演
員工過勞、薪酬過低…凱瑟醫療大華府工會通過罷工授權

員工過勞、薪酬過低…凱瑟醫療大華府工會通過罷工授權
大華府慕尼黑啤酒節 熱鬧登場

大華府慕尼黑啤酒節 熱鬧登場

熱門新聞

維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

2023-09-27 13:54
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了