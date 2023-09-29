大華府祭孔大典 讚尊師重道文化

蒙郡郡長Marc Elrich全程參與大華府第19屆視訊與實體祭孔大典。(主辦單位提供)

大華府 地區第19屆視訊與實體祭孔大典於日前在中華民國 華僑文教服務中心舉行，並遵守大華府地區政府對防疫的規定，在釋奠典禮現場僅有正獻官與五位分獻官代表，四位禮生，數位佾生和數位祭孔大典委員會委員協助典禮程序進行；再經由網路平台以多媒體方式全球播放展示視訊祭孔大典釋奠典禮。蒙哥馬利郡郡長Marc Elrich全程參與大典。

今年的大典由中華民國中央研究院伍琨玉院士擔任祭典正獻官主持祭祀，中華會舘副主席鄭文彬、維吉尼亞州教育 委員會委員葛延台、馬里蘭州教育委員會委員郭純岑、文教中心主任郭大文、駐美代表處教育組廖文安為分獻官，陪祭官由大華府地區各中文學校校長擔任。

當天適值秋分，室外風雨交加，而室內莊嚴肅穆，典禮於上午11時開始，為時一小時，完全按照傳統古禮，典雅高貴。典禮結束後，中華民國僑務委員會副委員長呂元榮視頻賀詞。

蒙哥馬利郡郡長Marc Elrich全程參與祭孔大典，他今年5月間剛訪問過台灣。他在致詞中表示，蒙郡是一個多元化社會，讚揚孔子對教育多元化，及有教無類的精神，影響後世甚鉅，更認為尊師重道的重要性，讚揚中華文化活動。他宣告9月28日為蒙郡孔子日。聯邦眾議員Jamie Raskin亦派代表致詞。

李氏教育基金會代表郭逸媛現場頒發獎狀與獎金給參加9月9日第四屆儒家思想與中華文化多媒體簡報比賽優勝的五隊十位學生與指導老師。