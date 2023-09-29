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安裝新閘門+高護欄 華府地鐵逃票減

記者王稚融／綜合報導
華府地鐵Metro在十個地鐵站安裝更高的新檢票閘門和護欄後，乘客逃票率大幅下降。(歐新社)
華府地鐵Metro在十個地鐵站安裝更高的新檢票閘門和護欄後，乘客逃票率大幅下降。(歐新社)

華府地鐵Metro官員提供的新數據顯示，過去每年逃票造成的損失估計約4000萬元，這個數字不僅包括火車站的逃票，還包括公車上的逃票，目前十個地鐵站已經安裝了更高的新檢票閘門和護欄後，逃票率大幅下降。

數據顯示，8月22日之前，逃票率下降最多的是在華盛頓特區東南的國會高地地鐵站，52%的乘客沒有刷SmarTrip卡或應用程式通過閘門，自從新的新閘門和護欄建好以來，這一數字已降至5%。其他九個擁有新的更高登機口的車站跌幅較小，但仍然非常明顯。

去年，Metro花費了7000萬元來更換自 90年代以來就已安裝的檢票口，完成了所有97個地鐵站的新檢票口安裝工作。儘管裝有感應器，當有人跳過時感應器會發出蜂鳴聲，但大門只有大約28吋高，甚至不到普通人的腰部高度，乘客可輕鬆跳過。不過出於美觀考慮，官員們當時不願意安裝更高的大門。

Metro總經理兼執行長蘭迪克拉克(Randy Clarke)在一份聲明中表示：「底線是不讓有逃票的行為，我們將繼續努力確保每個人都尊重社區的系統。」儘管今年在面對歷史性的7.5億元赤字的情況下，Metro預計，在每個車站安裝新的更高的檢票口和護欄將再花費約3500至4000萬元，耗時約15個月，將於明年夏末的時候全部完成。

新的檢票口和護欄高55英寸 (大約是普通籃球籃高度的一半)，由聚碳酸酯製成，其強度大約是玻璃的200倍，並且設計得更難穿過，更高的登機口將「更具威懾力」。

儘管Metro認為新檢票口可以減少逃票行為，但減少幅度可能並不像統計數據顯示的那麼顯著。檢票口上的感應器和警報器可以偵測到有人越過或穿過檢票口，或者有人在沒有付費的情況下「搭載」在其他人後面，但它們無法偵測到以其他方式逃票的乘客。例如，無論是攀爬與檢票口分開的殘障通道或是越過或通過緊急出口的人，都不會被視為逃票，為了進一步減少逃票行為，未來所有的地鐵站還會設有更高的金屬屏障和緊急出口。

此外，11月起，Metro也開始增加地鐵站警力，並開出逃票罰單，在華盛頓特區對違規者處以50元的罰款，在馬州維州對違規者處以100元的罰款。

華府地鐵Metro在十個地鐵站安裝更高的新檢票閘門和護欄後，乘客逃票率大幅下降。...
華府地鐵Metro在十個地鐵站安裝更高的新檢票閘門和護欄後，乘客逃票率大幅下降。(歐新社)

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