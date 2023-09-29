赴紐約取經 華府街頭大量增裝攝像頭

華府警方高層赴紐約市取經後，決定在街頭大量增裝監視攝像頭，以打擊犯罪。(美聯社)

華盛頓特區警察局代理局長帕姆．史密斯(Pamela A. Smith)日前前往紐約，向紐約市 警察局取經如何使用閉路電視攝影機與程式，進而研究如何在首都犯罪率激增之際，實施的大規模攝影機監控計畫，以降低首都的暴力犯罪 問題。

紐約市警安裝的即時監視攝影機，監控能力強，一旦發生劫車或槍擊事件，警方能夠將即時資訊轉發給地面警察，同時也與執法合作夥伴進行協調。

史密斯表示：「參訪期間，每當紐約市有不同活動和發生暴力事件時，對我來說都是一個觀摩的機會，可以看看當地、州和聯邦機構如何利用閉路電視攝影機與程式協助工作」。

這次參訪，是華府警方負責人為借鑑新的即時攝影機監視技術，降低首都暴力犯罪率的一次努力。自2023年初以來，華盛頓特區已發生194起謀殺案。根據警方數據統計，華盛頓特區近年的暴力犯罪年增加率近40%，凶殺案增加30%以上，搶劫案增加65%，機動車竊盜案增加了近110%。

紐約警察局的數據則顯示，同一時期紐約市的犯罪案總數基本上沒有顯著增加。

據瞭解，2019年起，華盛頓特區政府曾投資 500萬元，在犯罪率高的地區安裝至少140個新的閉路電視安全攝影機，使本市閉路電視網路達到總數205個攝影機，包括185個位於固定位置，21個移動攝影機。

大約一個月前，史密斯宣布市長穆里爾·鮑澤(Muriel Bowser)又批准安裝50個新的閉路電視攝影機，並計畫在未來兩年內將全市攝影機的數量增加一倍。華盛頓特區警方早以開始使用全市已有的攝影機，主要是用於協助犯罪偵查時收集證據。

安全攝影機的監視鏡頭對於解決犯罪很有幫助。通常，警察調查的第一步是確定附近的哪些安全攝影機，可能捕捉到事件的影像或嫌疑犯。市長表示：「我們將其視為我們打擊犯罪的工具箱中的一個工具，可以使整個哥倫比亞特區的社區更加安全。」

但是一些關心人權隱私的活躍人士膽心並批評警察局的監視器，認為這些監視技術與監督項目開啟了違憲的可能性。